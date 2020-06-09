Утверждены Единые стандарты оценки имущества

Они позволяют сделать результаты оценки более понятными для иностранных инвесторов, существенно повысить качество оценочных услуг и способствовать выходу отечественной оценки на зарубежные рынки.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Агентством по управлению государственными активами при участии Ассоциации оценочных организаций, Общества оценщиков Узбекистана, ведущих специалистов в области оценочной деятельности разработаны и утверждены Единые национальные стандарты оценки Республики Узбекистан.

Как считают специалисты, их внедрение в практику позволит сделать результаты оценки более понятными для иностранных инвесторов, существенно повысить качество оценочных услуг и способствовать выходу отечественной оценки на зарубежные рынки. Действующие положения отдельных национальных стандартов не полностью соответствовали требованиям Международных стандартов оценки.

Например, это касалось, выбора и применения подходов и методов оценки, обоснования вида стоимости, определения ставок дисконтирования и капитализации и другие.

Подобные недостатки нередко приводили к спорам. Например, случалось, что результаты оценки зависели от формы собственности оцениваемого актива.

Представлены данные по инвестициям в Узбекистан: в числе лидеров - Россия и КНР >>

Новый этап экономических реформ поставил перед оценочной деятельностью задачу устранить имеющиеся недостатки в оценке, максимально приблизив национальные стандарты оценки к Международным стандартам оценки.

Единые национальные стандарты (ЕНСО) оценки позволяют сделать результаты оценки более понятными для иностранных инвесторов, существенно повысить качество оценочных услуг и способствовать выходу отечественной оценки на зарубежные рынки.

Теперь оценка, выполненная по ЕНСО, будет полностью соответствовать Международным стандартам оценки, при этом учитываются требования национального законодательства Республики Узбекистан.

И в этом состоит их главное достоинство.

В Узбекистане заработает новая система налогооблажения недвижимости >>

Международные стандарты оценки разрабатываются Международным советом по стандартам оценки и представляют собой коллективную мысль, опыт и профессиональные суждения оценщиков более чем 50 стран мира.

МСО базируются на следующих принципах: независимость, объективность, честность, профессиональная компетентность и конфиденциальность. Все эти принципы были соблюдены при разработке Единых национальных стандартов оценки Узбекистана.