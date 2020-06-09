Узбекистан и Сингапур намерены заключить соглашение о свободной торговле

Глава Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков 8 июня провел онлайн-встречу с министром финансов Сингапура Хэнк Сви Кит и старшим государственным министром торговли и промышленности республики Ко По Кун.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Сингапур планируют заключить соглашение о свободной торговле. Этот вопрос обсудили премьер-министр – министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков, заместитель премьер-министра – министр финансов Сингапура Хэнк Сви Кит и старший государственный министр торговли и промышленности республики Ко По Кун.

"С учетом значительного потенциала для наращивания товарооборота было предложено активизировать совместную работу по изучению возможностей заключения соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Сингапуром", — сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз. Более того, сингапурская сторона заявила о намерении поддержать РУз в процессе вступления во Всемирную торговую организацию.

Встреча прошла в формате видеоконференции. Стороны рассмотрели основные меры по снижению негативного влияния пандемии коронавируса на экономики двух стран и обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах. В частности, обговорили механизмы налаживания поставок узбекской плодоовощной продукции в Сингапур, в том числе посредством привлечения заинтересованных компаний к проработке твердых торговых контрактов.

Также представители двух стран в ходе онлайн-встречи обсудили возможности для развития пассажирского и грузового авиасообщения между двумя странами и договорились создать Узбекско-Сингапурский деловой совет, чтобы активизировать инвестиционное сотрудничество и ускорить реализацию совместных проектов.

Кроме того, в рамках "Сингапурской программы сотрудничества" были оценены перспективы создания курсов повышения квалификации для руководящего состава министерств и ведомств Узбекистана и открытию филиала Сингапурского университета социальных наук в Наманганской области.