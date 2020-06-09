Узбекистан и Сингапур намерены заключить соглашение о свободной торговле

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Узбекистан и Сингапур планируют заключить соглашение о свободной торговле. Этот вопрос обсудили премьер-министр – министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков, заместитель премьер-министра – министр финансов Сингапура Хэнк Сви Кит и старший государственный министр торговли и промышленности республики Ко По Кун.
"С учетом значительного потенциала для наращивания товарооборота было предложено активизировать совместную работу по изучению возможностей заключения соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Сингапуром", — сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз. Более того, сингапурская сторона заявила о намерении поддержать РУз в процессе вступления во Всемирную торговую организацию.
Также представители двух стран в ходе онлайн-встречи обсудили возможности для развития пассажирского и грузового авиасообщения между двумя странами и договорились создать Узбекско-Сингапурский деловой совет, чтобы активизировать инвестиционное сотрудничество и ускорить реализацию совместных проектов.
Кроме того, в рамках "Сингапурской программы сотрудничества" были оценены перспективы создания курсов повышения квалификации для руководящего состава министерств и ведомств Узбекистана и открытию филиала Сингапурского университета социальных наук в Наманганской области.