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Процесс производства сигарет. Архивное фото

В Самаркандской области создадут табачный кластер - проект

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200609/14314398/V-Samarkandskoy-oblasti-sozdadut-tabachnyy-klaster---proekt.html

Предполагается, что уже в этом году в кластер войдут около 700 фермерских хозяйств, к 2025 году их число возрастет до 800.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Специалисты АО "Узбекозиковкатхолдинг" разработали проект постановления Кабмина, в котором предлагается создать в Самаркандской области первый в Узбекистане табачный кластер. 

Табачная фабрика в Латакии
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Комплекс появится на базе местного филиала совместного предприятия British American Tobacco Uzbekistan. Производство табачной продукции позволит уменьшить количество импортного товара на узбекском рынке. Фермеры, поставляющие на завод сырье, сосредоточатся на выращивании табака сортов "Басма" и "Вирджиния".

Предполагается, что уже в этом году в кластер войдут около 700 фермерских хозяйств, к 2025 году их число возрастет до 800. В этом году планируется экспортировать 854 тонны сухого и обработанного табачного сырья на $3,4 млн, а уже через пять кластер будет продавать за границу 1400 тонн продукции на сумму $5,6 млн.

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Обсуждение проекта продлится до 20 июня 2020-го.

Метро Ташкента
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Напомним, в Узбекистане с 1 июня 2020 года на импортируемые подогреваемые табачные изделия, курительные, жевательные, нюхательные, снюс, табак для кальяна, снюс без никотина,  жидкости, содержащие никотин, вводится акцизный налог.

Акциз за 1 килограмм табака составит 25 долларов. Табачная продукция (сигареты, сигариллы, сигары) и до этого облагалась акцизом, но это не распространялось на продукцию, в которой нет табака, но есть никотин.




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