"Росгеология" подписала контракт на оказание услуг в Узбекистане

Подписанный договор – первый этап масштабной программы нашей работы в Узбекистане, направленной на значительный рост ресурсного потенциала страны.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Росгеология и АО "Узбекгеофизика", уполномоченное Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, подписали сегодня договор на оказание геологических услуг по уточнению геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала акватории Аральского моря и прилегающей территории на основе анализа и обобщения архивных геолого-геофизических данных, геохимических исследований и бассейнового моделирования, сообщает пресс-служба.

"Подписанный договор – первый этап масштабной программы нашей работы в Узбекистане, направленной на значительный рост ресурсного потенциала страны. Уверен, что высокопрофессиональная команда Росгеологии внесет существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы Республики, а наше партнерство станет примером успешного экономического сотрудничества наших стран", - заявил генеральный директор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков.

Договор подписан во исполнение Соглашения о сотрудничестве в сфере недропользования по эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов для развития экономического потенциала регионов Республики Узбекистан, заключенного 27 февраля 2020 года между АО "Росгеология" и Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.

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Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 апреля 2020 года "Росгеология" определена исполнителем Программы по геологическому изучению потенциала Аральского моря и прилегающих к нему территорий на углеводородное сырье.

Для реализации Программы и развития других направлений сотрудничества Росгеология учредила в Узбекистане дочернюю компанию – ROSGEO UZBEKISTAN, которую возглавит Ботир Ходжаев, до февраля 2020 занимавший пост Министра экономики и промышленности Республики.