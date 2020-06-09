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Нефтеразведка

"Росгеология" подписала контракт на оказание услуг в Узбекистане

© Sputnik / В. Белый
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200609/14316843/Rosgeologiya-podpisala-kontrakt-na-okazanie-uslug-v-Uzbekistane.html

Подписанный договор – первый этап масштабной программы нашей работы в Узбекистане, направленной на значительный рост ресурсного потенциала страны.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Росгеология и АО "Узбекгеофизика", уполномоченное Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, подписали сегодня договор на оказание геологических услуг по уточнению геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала акватории Аральского моря и прилегающей территории на основе анализа и обобщения архивных геолого-геофизических данных, геохимических исследований и бассейнового моделирования, сообщает пресс-служба.

"Подписанный договор – первый этап масштабной программы нашей работы в Узбекистане, направленной на значительный рост ресурсного потенциала страны. Уверен, что высокопрофессиональная команда Росгеологии внесет существенный вклад в развитие минерально-сырьевой базы Республики, а наше партнерство станет примером успешного экономического сотрудничества наших стран", - заявил генеральный директор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков.

Договор подписан во исполнение Соглашения о сотрудничестве в сфере недропользования по эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов для развития экономического потенциала регионов Республики Узбекистан, заключенного 27 февраля 2020 года между АО "Росгеология" и Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.

"Росгеология" поможет Узбекистану изучить перспективы нефтегазоносности >>

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 апреля 2020 года "Росгеология" определена исполнителем Программы по геологическому изучению потенциала Аральского моря и прилегающих к нему территорий на углеводородное сырье.

Для реализации Программы и развития других направлений сотрудничества Росгеология учредила в Узбекистане дочернюю компанию – ROSGEO UZBEKISTAN, которую возглавит Ботир Ходжаев, до февраля 2020 занимавший пост Министра экономики и промышленности Республики.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, "Росгеология"



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