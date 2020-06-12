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В Узбекистане начали устанавливать новые газовые смарт-счетчики

В Узбекистане начали устанавливать новые смарт-счетчики газа

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200612/14331045/V-Uzbekistane-nachali-ustanavlivat-novye-smart-schetchiki-gaza.html

Гражданам не нужно платить за оборудование. О фактах вымогательства денег следует немедленно сообщать на горячую линию или через группы в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. АО "Худудгазтаъминот" начало устанавливать новые смарт-счетчики газа, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Оборудование устанавливается бесплатно — за счет газоснабжающих организаций.

"Просим всех потребителей природного газа сообщать о правонарушениях со стороны сотрудников газоснабжающих организаций по номерам 11-04, 71-200-08-04, через общественные группы "Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения", "ТЧСЖ и как с ним жить", "Коммуналка" в социальной сети Facebook", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Ранее в компании "Худудгазтаъминот" также попросили жителей срочно сообщать о фактах вымогательства денег за установку счетчиков со стороны сотрудников газоснабжающих организаций.

Теги:
Худудгазтаъминот, Минэнерго, Министерство энергетики, Узбекистан, газ, счетчики, смарт-счетчики



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