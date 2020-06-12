"Ахангаранцемент" в мае установил рекорд отгрузки продукции

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. "Ахангаранцемент" в мае отгрузил потребителям более 180 тысяч тонн высококачественного цемента — на 10,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В релизе отмечается, что "Ахангаранцемент" демонстрирует уверенный рост показателей производства и отгрузки. Обеспечивать бесперебойную работу производственного цикла позволяют системная модернизация производственных мощностей, повышение эффективности бизнес-процессов и развитие персонала предприятия.
"Ахангаранцемент" — одно из ведущих предприятий цементной промышленности Узбекистана, расположенное в промышленной зоне Ахангаранского района Ташкентской области. Занимает второе место в рейтинге цементной отрасли страны по объему производства. С 2006 года находится в составе холдинга "Евроцемент груп".