"Ахангаранцемент" в мае установил рекорд отгрузки продукции

Предприятие находится в промышленной зоне Ахангаранского района Ташкентской области. Проектная мощность завода — около 2,2 миллиона тонн цемента в год.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. "Ахангаранцемент" в мае отгрузил потребителям более 180 тысяч тонн высококачественного цемента — на 10,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В релизе отмечается, что "Ахангаранцемент" демонстрирует уверенный рост показателей производства и отгрузки. Обеспечивать бесперебойную работу производственного цикла позволяют системная модернизация производственных мощностей, повышение эффективности бизнес-процессов и развитие персонала предприятия.

"Несмотря на особый режим работы, связанный с пандемией коронавируса, коллектив предприятия на всех этапах технологического процесса настроен на эффективную работу. Вместе с достижениями высоких производственных результатов сотрудники уделяют особое внимание обеспечению промышленной безопасности, культуре производства, организации рабочих мест", — отметил гендиректор предприятия Геннадий Куликов.

"Ахангаранцемент" — одно из ведущих предприятий цементной промышленности Узбекистана, расположенное в промышленной зоне Ахангаранского района Ташкентской области. Занимает второе место в рейтинге цементной отрасли страны по объему производства. С 2006 года находится в составе холдинга "Евроцемент груп".