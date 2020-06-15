В Ферганской области намерены развивать лизинговые услуги для бизнеса

В работе с предпринимателями в качестве приоритета обозначена оперативность: срок рассмотрения кейсов и решения вопросов не должен превышать 3 суток с момента поступления обращения.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Принято решение закрепить за 36 тысячами субъектов предпринимательства Ферганской области руководителей соответствующих государственных министерств, ведомств, органов государственной власти областного, городского и районного уровней, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

В работе с предпринимателями в качестве приоритета обозначена оперативность: срок рассмотрения кейсов и решения вопросов не должен превышать 3 суток с момента поступления обращения.

Для налаживания системы оперативного реагирования поручено создать "бизнес-чат" на платформе наиболее распространенных мессенджеров, а также специальные call-центры и выездные приемные для предпринимателей в районных и городских хокимиятах.

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Будут оперативно решаться вопросы, связанные с выделением кредитных средств, применением предусмотренных налоговых преференций, выделением земельных участков, пустующих зданий и сооружений, подключением к инженерным коммуникациям.

В ряде городов и районов Ферганской области будут созданы филиалы лизинговых компаний для обеспечения фермеров и предпринимателей сельскохозяйственным и технологическим оборудованием на взаимовыгодных условиях.

С учетом специфики, значительного производственного и экспортного потенциала региона, а также уровня его населенности, поставлена задача по организации налаженной системы выдачи необходимых кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса, что позволит в короткие сроки увеличить количество производств "быстрого старта", нарастить объемы выпуска продукции и обеспечить занятость местного населения. Более того, предложена к имплементации модель системы экономического партнерства "производство - махалля", в рамках которой планируется активно привлекать местных жителей к ремесленничеству и надомному труду путем организации семейных предприятий.

Будет налажено взаимодействие местных предпринимателей с создаваемой "Фабрикой проектов", направленное на выработку новых перспективных инвестиционных проектов с привлечением одаренной молодежи и соотечественников, проживающих и ведущих предпринимательскую деятельность за рубежом.

Напомним, неделю назад Шавкат Мирзиёев побывал в Ферганской области, где проинспектировал ключевые отрасли производства и обратил внимание на самые острые проблемы.

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Глава государства на три месяца направил в регион бизнес-омбудсмена Дилмурода Касимова, который должен изучить ситуацию на месте, рассмотреть имеющиеся у предпринимателей системные проблемы, а также проанализировать взаимодействие бизнеса с банками и правоохранительной системой. Главная цель – создать благоприятные условия для развития предпринимательства и помочь в организации новых рабочих мест.