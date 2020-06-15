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Узбекский сум укрепился в цене: новый курс валют от ЦБ

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200615/14343088/Uzbekskiy-sum-ukrepilsya-v-tsene-novyy-kurs-valyut-ot-TsB.html

Национальный сум на этой неделе укрепился по отношению ко всем валютам кроме японской иены, она укрепилась на 1,92 сума.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать с 16 июня.

Пресс-служба Центробанка
Курс валют с 16 июня

Впервые за продолжительное время доллар, хоть и незначительно, но упал в цене. Теперь за американскую валюту дают 10 151,90 сума.

Купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Понизили позиции также евро и фунт стерлингов - минус составил соответственно 31,91 и 126,50 сума. Российский рубль на этой неделе тоже потерял 2,56 сума и теперь его цена составляет 145,39 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



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