Узбекский сум укрепился в цене: новый курс валют от ЦБ

Национальный сум на этой неделе укрепился по отношению ко всем валютам кроме японской иены, она укрепилась на 1,92 сума.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новый курс валют, который будет действовать с 16 июня.

Пресс-служба Центробанка Курс валют с 16 июня

Впервые за продолжительное время доллар, хоть и незначительно, но упал в цене. Теперь за американскую валюту дают 10 151,90 сума.

Понизили позиции также евро и фунт стерлингов - минус составил соответственно 31,91 и 126,50 сума. Российский рубль на этой неделе тоже потерял 2,56 сума и теперь его цена составляет 145,39 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.