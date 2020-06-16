Пользователи Android могут подавать жалобы в ЦБ Узбекистана через смартфон

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана запустил мобильное приложение для пользователей Android, через которое юридические и физические лица могут оперативно подавать в ЦБ жалобы и обращения.
Также через сервис можно найти ближайшие кредитные организации и их филиалы, обменные пункты, банкоматы, в том числе многофункциональные пункты самообслуживания, работающие круглосуточно, и определить расстояние до выбранного объекта. Кроме того, в приложении собрана законодательная база банковской сферы.
Для удобства пользователь может настроить push-уведомления и в автоматическом режиме получать информацию, к примеру, об изменении курса валют.
Сервис представлен на узбекском (кириллица и латиница), русском и английском языках.
Приложение на базе операционной системы iOS будет анонсировано в скором времени, отметили в ЦБ.