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Пользователи Android могут подавать жалобы в ЦБ Узбекистана через смартфон

Unsplash / Maliha Mannan
Экономика
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23 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200616/14350096/Polzovateli-Android-mogut-podavat-zhaloby-v-CB-Uzbekistana-cherez-smartfon.html

Новый сервис является дополнением к официальному сайту и отображает всю информацию и интерактивные услуги Центробанка в удобном формате.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана запустил мобильное приложение для пользователей Android, через которое юридические и физические лица могут оперативно подавать в ЦБ жалобы и обращения.

Также через сервис можно найти ближайшие кредитные организации и их филиалы, обменные пункты, банкоматы, в том числе многофункциональные пункты самообслуживания, работающие круглосуточно, и определить расстояние до выбранного объекта. Кроме того, в приложении собрана законодательная база банковской сферы.

Для удобства пользователь может настроить push-уведомления и в автоматическом режиме получать информацию, к примеру, об изменении курса валют.

Сервис представлен на узбекском (кириллица и латиница), русском и английском языках.

Приложение на базе операционной системы iOS будет анонсировано в скором времени, отметили в ЦБ.

Теги:
технологии, приложение, мобильное приложение, ЦБ, Центральный банк Республики Узбекистан



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