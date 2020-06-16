В Узбекистане утверждены закупочные цены на зерно для государственных ресурсов

Утвержденные закупочные цены рассчитаны исходя из ожидаемых цен на зерно на мировых рынках, с учетом расходов хозяйств на выращивание зерна.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило закупочные цены для закупки зерна урожая 2020 года в государственные ресурсы и меры по организации своевременной и качественной уборки.

Документ направлен, в первую очередь, на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабильности на внутренних рынках зерна и мучных изделий в условиях пандемии. Предусмотрена заготовка достаточного объема зерна для государственных целей: 3 019 тысяч тонн, в том числе 293,5 тысяч семенного зерна.

Утвержденные закупочные цены рассчитаны исходя из ожидаемых цен на зерно на мировых рынках, с учетом расходов хозяйств на выращивание зерна.

В частности, закупочная цена 1 тонны твердой пшеницы 1-го класса составляет 2 543 180 сумов (с налогом на добавленную стоимость), что эквивалентно 252 долларам. Закупочная цена твердой пшеницы 2-го сорта составляет 2 2 42 990 сумов (222 доллара), твердой пшеницы 3-го сорта – 2 040 570 сумов (202 доллара). Государство намерено сокращать вмешательство в развитие аграрной сферы.

В соответствии с поэтапно реализуемой Стратегией развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы, остальная часть зерна будет закупаться у сельхозпроизводителей по договорным ценам.

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За своевременное проведение уборочных работ, эффективное использование зерноуборочных комбайнов, а также выполнение договоров контрактации по закупке зерна установлена персональная ответственность хокимов областей и районов, руководителей Министерств сельского хозяйства, АК "Уздонмахсулот", зерноводческих кластеров, АО "Узагросервис".

Кроме тог утвержден состав Республиканской рабочей группы, в задачи которой входит контроль за организацией своевременной и качественной уборки зерна, а также его транспортировки.