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В Узбекистане зарегистрировали первую систему электронных денег

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Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200617/14359255/VUzbekistane-zaregistrirovali-pervuyu-sistemu-elektronnykh-deneg.html

Эмитентом данной системы электронных денег является частный акционерный коммерческий банк "Туркистон".

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В Узбекистане зарегистрировали первую систему электронных денег, сообщает пресс-служба Центрального банка.

"В соответствии с требованиями "Правил выпуска и обращения электронных денег на территории Республики Узбекистан" (рег.№3231, 29.04.2020) платежная организация ООО Brio Group начала деятельность в качестве оператора системы электронных денег OSON", - говорится в сообщении.

Эмитентом данной системы электронных денег является частный акционерный коммерческий банк "Туркистон".

Данные о системе электронных денег внесены в Реестр системы электронных денег Центрального банка 16 июня 2020 года.

Напомним, в мае постановлением правления Центрального банка был утвержден порядок выпуска и обращения электронных денег на территории республики. 

В Узбекистане установлен порядок использования электронных денег >>

Оператором системы электронных денег могут быть банк и (или) платежная организация, имеющая соответствующую лицензию. Расчетным банком системы электронных денег могут быть эмитент или другой банк, заключивший договор с оператором системы электронных денег.

Выпуск таких денег на территории Республики Узбекистан осуществляется только в национальной валюте.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, электронные платежи, электронная система



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