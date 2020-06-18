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Мужчина застегивает портфель

Внебюджетный пенсионный фонд возглавил Абдулазиз Хайдаров

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (371)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200618/14360546/Vnebyudzhetnyy-pensionnyy-fond-vozglavil-Abdulaziz-Khaydarov.html

До этого назначения Хайдаров работал начальником Управления финансового обеспечения деятельности судебной системы, прокуратуры и государственных органов Минфина.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана назначен Абдулазиз Хайдаров, сообщает УзА. Соответствующее постановление принял Кабмин.

На этом посту он сменил Бахрома Ашрафханова, который с середины апреля является послом РУз в Азербайджане.

До назначения Хайдаров занимал должность начальника Управления финансового обеспечения деятельности судебной системы, прокуратуры и государственных органов Минфина.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев назначил новых заместителей главы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Первым замминистра по вопросам цифровой экономики и электронного правительства стал Олег Пекось, заместителем министра по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры — Жамол Махсудов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (371)
Теги:
Узбекистан, Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов Узбекистана, кадровые перестановки



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