Внебюджетный пенсионный фонд возглавил Абдулазиз Хайдаров

До этого назначения Хайдаров работал начальником Управления финансового обеспечения деятельности судебной системы, прокуратуры и государственных органов Минфина.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана назначен Абдулазиз Хайдаров, сообщает УзА. Соответствующее постановление принял Кабмин.

На этом посту он сменил Бахрома Ашрафханова, который с середины апреля является послом РУз в Азербайджане.

До назначения Хайдаров занимал должность начальника Управления финансового обеспечения деятельности судебной системы, прокуратуры и государственных органов Минфина.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев назначил новых заместителей главы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Первым замминистра по вопросам цифровой экономики и электронного правительства стал Олег Пекось, заместителем министра по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры — Жамол Махсудов.