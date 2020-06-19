Модернизация НПЗ за $300 млн началась в Узбекистане

Модернизация предусматривает в 2020-2023 годах внедрение на НПЗ процесса гидрокрекинга и запуск с 1 июля 2023-го производства автобензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5".

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Совместное предприятие ООО Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерней структуры Gazprom International) приступило к модернизации Ферганского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Узбекистане за 300 миллионов долларов, информирует пресс-служба Министерства энергетики.

"Ферганский НПЗ, перешедший в доверительное управление СП Jizzakh Petroleum, приступил к реконструкции существующих и строительству новых производственных мощностей, согласно утвержденному проекту по модернизации, общий бюджет которого оценивается в 300 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

По данным пресс-службы, модернизация предусматривает в 2020-2023 годах внедрение на НПЗ процесса гидрокрекинга и запуск с 1 июля 2023-го производства автобензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5". Лицензиаром поставляемого оборудования выступит французская Axens, базовым проектировщиком - итальянская WOOD.

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Напомним, в марте в "Узбекнефтегазе" заявили, что в республике будут постепенно дешеветь разные марки бензина и дизельного топлива. Уже снизились цены на привозное дизтопливо и импортный бензин марки АИ-92.