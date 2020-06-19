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Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов посетил Бухарскую область с рабочим визитом

Султанов поручил расширить возможности Каракуль-Алотской АГРС

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200619/14372678/Sultanov-poruchil-rasshirit-vozmozhnosti-Karakul-Alotskoy-AGRS.html

Глава Минэнерго в среду посетил Бухарскую область. В рабочем визите также приняли участие председатель правления АО "Узтрансгаз" Улугбек Сайидов и другие ответственные лица.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в ходе рабочего визита в Бухарскую область поручил расширить возможности Каракуль-Алотской автоматизированной газораспределительной станции (АГРС), сообщили в пресс-службе Минэнерго. 

"Алишер Султанов детально ознакомился с сегодняшним потенциалом Каракуль-Алотской АГРС и, исходя из задачи стабильного обеспечения газом хозяйствующих субъектов, дал задание по расширению ее возможностей", — говорится в релизе.

По оценке главы Минэнерго, для этого есть все необходимые возможности, учитывая, что сейчас идут реконструкция АГРС и строительство отдельного промышленного коллектора для новой промышленной зоны, которое планируется завершить к 20 июля 2020 года.

Также в пресс-службе рассказали, что делегация во главе с Султановым побывала на площадке, где строится еще один газопровод диаметром 720 миллиметров (РАК) — на расстоянии 38 километров по трассе "Ромитан – Алат – Каракуль". Они оценили темпы реализации проекта и дали специалистам рекомендации по ускорению процесса с целью сдачи объекта к 1 сентября.

Ветряные электростанции
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Кроме того, министр посетил ряд субъектов хозяйственной деятельности, где состоялся обстоятельный разговор о вопросах, связанных с устойчивой подачей природного газа, своевременной оплатой, состоянием инфраструктуры.

"Бухарская область имеет значительный экономический потенциал, реализации которого способствует организация промышленных зон. В частности, еще две промышленные зоны планируется открыть в Каракульском районе. В числе их объектов — современная теплица на 200 гектаров земли, цеха по производству извести, кирпича, арматуры", — рассказали в министерстве.

По предварительным оценкам ООО "Худудгаз Бухара", ежегодный объем потребления природного газа только на этих предприятиях составит 71,926 миллиона кубометров, отметили в Минэнерго.

Теги:
газ, Алишер Султанов, Узбекистан, Бухарская область



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