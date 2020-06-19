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UzAssets для госкомпаний: эксперты о рисках и возможностях проекта

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200619/14373534/UzAssets-dlya-goskompaniy-eksperty-o-riskakh-i-vozmozhnostyakh-proekta.html

Международные консультанты Агентства по управлению госактивами Марек Грабарек и Веслава Качмарек поделились своим мнением насчет перспектив приватизации после создания инвесткомпании UzAssets.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Решение о создании инвесткомпании UzAssets было принято исходя из постановления Кабмина, которое предусматривает дополнительные меры по совершенствованию процессов приватизации. 

Как сохранить "фамильное серебро"?

После деклараций узбекских властей о сокращении доли государственного сектора в экономике и укреплении частного сектора настало время действовать. Нужно обеспечить профессиональную деятельность в нескольких областях: управление активами компаний, управление государственными активами, современное корпоративное управление.

"Узбекистану необходимо восстановить доверие к приватизации, особенно в глазах узбекских предпринимателей и внешних инвесторов", — считают эксперты.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
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В каждой стране встает вопрос о том, как лучше всего защитить и использовать предприятия, являющиеся так называемым "фамильным серебром" экономики и определяющие ее идентичность и безопасность.

Многие страны, в качестве решения проблемы, учредили суверенные фонды. Помимо бизнес-целей в виде умножения вверенных им активов, существует еще и цель, связанная с широко понимаемой государственной безопасностью и защитой интересов будущих поколений.

Фонд управляется профессиональными менеджерами, минимизируется прямое влияние политики и государственного управления на решения и операционную деятельность фонда. Важно обеспечить сохранение механизмов общественного контроля за деятельностью фонда с использованием институтов надзорных органов и обязательством публично отчитываться о состоянии и результатах деятельности фонда.

По мнению международных экспертов, создание инвестиционной компании UZAssets — шаг в правильном направлении, если есть задача в будущем преобразовать ее в суверенный фонд Узбекистана, который будет активно управлять "фамильным серебром" страны.

Новый опыт управления

"Компания должна стать витриной Узбекистана в бизнес-среде, источником и примером хороших проектов для потенциальных инвесторов. Должна ассоциироваться с высоким качеством активов и профессиональным управлением", — считают Марек Грабарек и Веслава Качмарек.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
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Необходимо освоить все современные методы управления бизнесом, реструктуризации и санации компаний, выработки стратегии и определения путей их развития - продавая их инвесторам, создавая совместные предприятия с инвесторами, делая эти компании публичными путем котировки на Ташкентской фондовой бирже. Для этих целей следует использовать знания и опыт многих внешних компаний и менеджеров.

Если первой целью компании является приватизация предприятий и получение доходов от приватизации сверх балансовой стоимости, то этот "товар" должен быть продан на рынке инвесторов. Если "товар" является непродаваемым, то необходим процесс подготовки предприятия к приватизации.

"Мы настоятельно рекомендуем не направлять предприятия в состоянии постоянной убыточности в активы UZAssets", — считают эксперты.

UzAssets может и должна иметь хорошего союзника в виде банков, которые будут выступать в качестве партнеров проекта, уверены эксперты.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
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Со временем UzAssets должна стать активным участником рынка, участвуя в активных приобретениях на рынке предприятий, реструктуризации предприятий с целью увеличения их стоимости и подготовки привлекательного предложения для потенциальных покупателей или даже в девелоперских проектах.

Стоит рассмотреть вопрос о том, не может ли сама компания стать объектом публичного размещения акций на Ташкентской фондовой бирже. Компания должна иметь право привлекать капитал с финансового рынка, рынка ценных бумаг для достижения своих бизнес-целей.

Сценарии развития

По мнению экспертов, наиболее правильными представляются два сценария UzAssets:

  • Еще одно увеличение уставного капитала путем внесения взносов в виде акций последующих госкомпаний, подлежащих приватизации или требующих профессионального управления. В конечном итоге компания трансформируется в суверенный фонд Узбекистана.
  • Решение о создании закрытых инвестиционных фондов непубличных активов, и с помощью управляющей компании приватизировать последующие группы государственных компаний. Это могут быть отраслевые фонды или вертикальные, компании, закрывающие весь цикл производства от сырья до конечной продукции.

 

Теги:
Узбекистан, Инвестиции, Экономика



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