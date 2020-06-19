UzAssets для госкомпаний: эксперты о рисках и возможностях проекта

Международные консультанты Агентства по управлению госактивами Марек Грабарек и Веслава Качмарек поделились своим мнением насчет перспектив приватизации после создания инвесткомпании UzAssets.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Решение о создании инвесткомпании UzAssets было принято исходя из постановления Кабмина, которое предусматривает дополнительные меры по совершенствованию процессов приватизации.

Как сохранить "фамильное серебро"?

После деклараций узбекских властей о сокращении доли государственного сектора в экономике и укреплении частного сектора настало время действовать. Нужно обеспечить профессиональную деятельность в нескольких областях: управление активами компаний, управление государственными активами, современное корпоративное управление.

"Узбекистану необходимо восстановить доверие к приватизации, особенно в глазах узбекских предпринимателей и внешних инвесторов", — считают эксперты.

В каждой стране встает вопрос о том, как лучше всего защитить и использовать предприятия, являющиеся так называемым "фамильным серебром" экономики и определяющие ее идентичность и безопасность.

Многие страны, в качестве решения проблемы, учредили суверенные фонды. Помимо бизнес-целей в виде умножения вверенных им активов, существует еще и цель, связанная с широко понимаемой государственной безопасностью и защитой интересов будущих поколений.

Фонд управляется профессиональными менеджерами, минимизируется прямое влияние политики и государственного управления на решения и операционную деятельность фонда. Важно обеспечить сохранение механизмов общественного контроля за деятельностью фонда с использованием институтов надзорных органов и обязательством публично отчитываться о состоянии и результатах деятельности фонда.

По мнению международных экспертов, создание инвестиционной компании UZAssets — шаг в правильном направлении, если есть задача в будущем преобразовать ее в суверенный фонд Узбекистана, который будет активно управлять "фамильным серебром" страны.

Новый опыт управления

"Компания должна стать витриной Узбекистана в бизнес-среде, источником и примером хороших проектов для потенциальных инвесторов. Должна ассоциироваться с высоким качеством активов и профессиональным управлением", — считают Марек Грабарек и Веслава Качмарек.

Необходимо освоить все современные методы управления бизнесом, реструктуризации и санации компаний, выработки стратегии и определения путей их развития - продавая их инвесторам, создавая совместные предприятия с инвесторами, делая эти компании публичными путем котировки на Ташкентской фондовой бирже. Для этих целей следует использовать знания и опыт многих внешних компаний и менеджеров.

Если первой целью компании является приватизация предприятий и получение доходов от приватизации сверх балансовой стоимости, то этот "товар" должен быть продан на рынке инвесторов. Если "товар" является непродаваемым, то необходим процесс подготовки предприятия к приватизации.

"Мы настоятельно рекомендуем не направлять предприятия в состоянии постоянной убыточности в активы UZAssets", — считают эксперты.

UzAssets может и должна иметь хорошего союзника в виде банков, которые будут выступать в качестве партнеров проекта, уверены эксперты.

Со временем UzAssets должна стать активным участником рынка, участвуя в активных приобретениях на рынке предприятий, реструктуризации предприятий с целью увеличения их стоимости и подготовки привлекательного предложения для потенциальных покупателей или даже в девелоперских проектах.

Стоит рассмотреть вопрос о том, не может ли сама компания стать объектом публичного размещения акций на Ташкентской фондовой бирже. Компания должна иметь право привлекать капитал с финансового рынка, рынка ценных бумаг для достижения своих бизнес-целей.

Сценарии развития

По мнению экспертов, наиболее правильными представляются два сценария UzAssets: