UzAssets для госкомпаний: эксперты о рисках и возможностях проекта

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Решение о создании инвесткомпании UzAssets было принято исходя из постановления Кабмина, которое предусматривает дополнительные меры по совершенствованию процессов приватизации.
Как сохранить "фамильное серебро"?
После деклараций узбекских властей о сокращении доли государственного сектора в экономике и укреплении частного сектора настало время действовать. Нужно обеспечить профессиональную деятельность в нескольких областях: управление активами компаний, управление государственными активами, современное корпоративное управление.
"Узбекистану необходимо восстановить доверие к приватизации, особенно в глазах узбекских предпринимателей и внешних инвесторов", — считают эксперты.
Многие страны, в качестве решения проблемы, учредили суверенные фонды. Помимо бизнес-целей в виде умножения вверенных им активов, существует еще и цель, связанная с широко понимаемой государственной безопасностью и защитой интересов будущих поколений.
Фонд управляется профессиональными менеджерами, минимизируется прямое влияние политики и государственного управления на решения и операционную деятельность фонда. Важно обеспечить сохранение механизмов общественного контроля за деятельностью фонда с использованием институтов надзорных органов и обязательством публично отчитываться о состоянии и результатах деятельности фонда.
По мнению международных экспертов, создание инвестиционной компании UZAssets — шаг в правильном направлении, если есть задача в будущем преобразовать ее в суверенный фонд Узбекистана, который будет активно управлять "фамильным серебром" страны.
Новый опыт управления
"Компания должна стать витриной Узбекистана в бизнес-среде, источником и примером хороших проектов для потенциальных инвесторов. Должна ассоциироваться с высоким качеством активов и профессиональным управлением", — считают Марек Грабарек и Веслава Качмарек.
Если первой целью компании является приватизация предприятий и получение доходов от приватизации сверх балансовой стоимости, то этот "товар" должен быть продан на рынке инвесторов. Если "товар" является непродаваемым, то необходим процесс подготовки предприятия к приватизации.
"Мы настоятельно рекомендуем не направлять предприятия в состоянии постоянной убыточности в активы UZAssets", — считают эксперты.
UzAssets может и должна иметь хорошего союзника в виде банков, которые будут выступать в качестве партнеров проекта, уверены эксперты.
Стоит рассмотреть вопрос о том, не может ли сама компания стать объектом публичного размещения акций на Ташкентской фондовой бирже. Компания должна иметь право привлекать капитал с финансового рынка, рынка ценных бумаг для достижения своих бизнес-целей.
Сценарии развития
По мнению экспертов, наиболее правильными представляются два сценария UzAssets:
- Еще одно увеличение уставного капитала путем внесения взносов в виде акций последующих госкомпаний, подлежащих приватизации или требующих профессионального управления. В конечном итоге компания трансформируется в суверенный фонд Узбекистана.
- Решение о создании закрытых инвестиционных фондов непубличных активов, и с помощью управляющей компании приватизировать последующие группы государственных компаний. Это могут быть отраслевые фонды или вертикальные, компании, закрывающие весь цикл производства от сырья до конечной продукции.