До конца года в Каракалпакстане реализуют инвестпроекты на 5 трлн сумов

Рабочая группа возьмет на себя решение задачи организации надомного труда для жителей региона в таких отраслях как пчеловодство, животноводство, птицеводство, шелководство, производство трикотажных и швейных изделий.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Рабочая группа из числа сотрудников министерства инвестиций и внешней торговли и других ответственных структур изучила экономический потенциал Каракалпакстана в разрезе отраслей, районов и городов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Была проведена инвентаризация региональной инвестиционной программы и выработаны предложения по активизации инвестиционной деятельности.

Ключевой задачей Рабочей группы определено обеспечение экономической эффективности привлекаемых инвестиций, имея в виду рост производства в приоритетных отраслях промышленности и сельского хозяйства, наращивание экспортного потенциала за счет увеличения производства и поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на экспортных рынках, а также обеспечение занятости широких слоев населения.

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Для этого ответственным руководителям было поручено коренным образом пересмотреть методику разработки инвестиционных проектов. Основой для определения перспективных направлений инвестиционной деятельности должен стать тщательный анализ имеющихся в том или ином районе ресурсов и инфраструктуры, на базе результатов которого будут определяться "точки роста", или "драйверы" развития каждого района (города).

Далее в рамках выделенных направлений определены целевые параметры производства и экспорта, выявлены имеющиеся проблемы, которые могли бы препятствовать их достижению, и выработаны алгоритмы их решения.

По итогам деятельности Рабочей группы был сформирован предварительный пакет из 1280 инвестиционных проектов на общую сумму 9,8 трлн сумов, из которых 707 проектов на сумму 5,0 трлн сумов будут реализованы до конца текущего года. Реализация данного пакета проектов позволит создать в регионе более 17 тысяч рабочих мест до конца текущего года.

Внимание было уделено вопросу обеспечения занятости населения путем налаживания кооперационных связей с производственными предприятиями и создания возможностей для организации надомного труда в таких отраслях как пчеловодство, животноводство, птицеводство, шелководство, производство трикотажных и швейных изделий. В этом направлении было разработано 120 инвестиционных проектов на сумму 128 млрд сумов.