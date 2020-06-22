Пандемии вопреки: чем Самаркандская область удивила иностранных инвесторов

— Насколько велик интерес инвесторов к региону, к Самаркандской области? В Москве Самарканд очень любят и называют вторым городом после столицы.
— Ну мы сами называем его первым после Ташкента — как-никак древняя столица. Естественно, наш город и регион в целом прекрасно знают во всем мире благодаря великой истории. Конечно, Самарканд — это бренд, и он не требует особого представления. Раньше мы всегда при встрече с иностранными инвесторами удивлялись их осведомленности и знаниям о нас, а теперь это уже не повод для изумления
— Правильно ли я понимаю, что с привлечением инвесторов у региона особых проблем нет?
Да, в каждом регионе Узбекистана есть свои достопримечательности, особенно в Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, в Ферганской долине, но больше всего их, конечно, в Самарканде. Это определяет одно из важнейших инвестиционных направлений – туризм. У иностранных партнеров большой интерес к этой сфере, они хотят в первую очередь строить и управлять гостиницами, поэтому охотно вкладываются в эту часть индустрии отдыха.
К сожалению, пандемия коронавируса серьезно подорвала турбизнес во всем мире, но мы надеемся, что скоро болезнь отступит, и людям снова захочется новых впечатлений после долгого карантина. А за туристами будет расти инвестиционный поток.
— Повлиял ли карантин на предложения от инвесторов?
— Я бы не сказал, что они сократились. Дело в том, что эти проекты не начинаются 1 января и не заканчиваются строго 31 декабря. Они вечно в движении, какие-то были начаты в прошлом году, другие стартовали начале 2020-го.
— А не было такого, что от проектов, которые уже были на стадии согласования, инвесторы отказывались?
Карантинные меры, безусловно, соблюдаются: места скопления людей, например, рынки, магазины, точки общественного питания мы приостановили в зависимости от цвета зон – красной, жёлтой или зелёной. Действуем строго, ведь люди должны понимать, что могут в первую очередь сами заразиться, поэтому не должны рисковать. Все промышленные и строительные объекты оснащены необходимыми средствами для дезинфекции, поэтому пока случаев заражения на производстве довольно мало.
Сейчас во многом заболеваемость растет из-за прибывающих из-за рубежа на родину граждан. Однако с соблюдением всех необходимы санитарных норм в Узбекистан прибывают иностранные специалисты. В частности, было несколько рейсов со специалистами из Китая, Турции и других стран. Среди них есть инвесторы, технологи, инженеры, то есть те, чье личное присутствие в республике просто необходимо для реализации того или иного проекта.
— Вы упомянули гостиничный бизнес, в Самарканде отелей и хостелов много, но нужно еще больше, чтобы удовлетворить спрос. Насколько этот дефицит ощутим?
— Если бы не ситуация с коронавирусом, вы сегодня бы свободных мест не нашли бы в гостиницах Самарканда. Это при том, что у нас примерно 160 отелей в городе, плюс гостевые дома и хостелы. Имеющихся почти семи тысяч место катастрофически не хватает. В сезон все просто забито. Да и сезон теперь понятие размытое — сейчас люди и зимой приезжают, и в сорокоградусную жару. Каждый подстраивается под свой отпускной график, поэтому поток стал практически круглогодичным. Совершенно понятно, почему инвесторы заинтересованы в первую очередь в секторе размещения.
— Какие страны больше проявляют интерес?
— В лидерах по этому направлению Китай, Турция, Россия, Казахстан, Южная Корея. Китайцы вообще много чего планировали здесь строить: и гостиницы, и бизнес центры, и торгово-развлекательные комплексы.
— Я со студенческих лет помню гостиницу "Афросиёб", она была когда-то легендарно, а теперь, конечно, сильно уступает современным отелям.
— Какие еще направления для притока капитала в регион сейчас в приоритете?
— Прежде всего, необходимо разграничить Самарканд и область, потому что инвестиционные предпочтения разные. В городе именно гостиничный бизнес самый востребованный. Помимо этого привлекательна в целом сфера услуг гостеприимства (HoReCa). В рамках генеплана есть цель вынести административные центры в пригород и превратить Самарканд исключительно в туристическое место с пешеходными улицами, гастрономическим кварталами и зонами отдыха. В городе люди должны чувствовать себя комфортно, здесь не должно быть пробок и сложного трафика.
Университетский или как его еще называют бульвар Абрамова – наша гордость. Там находится Самаркандский Государственный университет — крупнейший вуз в республики, по количеству студентов он даже превосходит Национальный университет. Этот комплекс, безусловно, останется на своем историческом месте. Но большие многоэтажные здания областных административных структур в будущем переедут за город. Высвободившиеся помещения мы также намерены предложить инвесторам для реализации в них своих проектов.
Самарканд – уникальный культурный центр. Мы намерены и дальше развивать его как туристический город и вполне можем в десятки и сотни раз нарастить турпоток. Уверен, это достижимо. Параллельно будем делать ставку на внутренний туризм – непродолжительные туры в 3-5 дней, за которые можно обойти все достопримечательности Самарканда.
Также в регионе развито ковроткацкое производство, не случайно наш SamAntepGilam считается самым крупным предприятием в Центральной Азии, где на европейском оборудовании работает более тысячи человек, а их продукция известна в более чем 20 стран мира, в том числе и США.
Еще один перспективный сегмент в легкой промышленности – шелководство. Опять-таки если мы раньше производили только шёлк-сырец, то теперь это уже готовые изделия. В Каттакурганском районе предприятие "Кумуш тола" экспортирует свой товар в Корею, Китай, Иран и соседние страны ЦА.
Много компаний хотят разместить у них заказы, но затянувшаяся пандемия затянула этот процесс. Но в скором времени в республику должны прибыть специалисты для изучения на месте условий производства.
Привлекает инвесторов и сельскохозяйственная отрасль. Природные условия позволяют выращивать в регионе первоклассные фрукты и овощи. К сожалению, в этом году из-за погодных катаклизмов часть урожая на открытом грунте была утрачена. В этих условиях инвесторам можно предложить проекты по организации тепличных хозяйств, агропромышленных кластеров, агрологистических центров, ведь весь большой объем сельхозпродукции необходимо качественно хранить, упаковывать и транспортировать.
С начала года мы экспортировали продукции на 150 миллионов долларов, в первую очередь, в страны Ближнего зарубежья, а также в Европу. Мы осваиваем больше земель, включаем их в земельный баланс и в этом направлении намерены развиваться.
Эта сфера поддерживает и рост строительства в регионе. В последние годы выросли целые микрорайоны многоэтажных домов. Иностранцы также хотят вкладываться в этот бизнес, потому что Самаркандская область по численности населения самая крупная в республике — около 4 миллионов жителей, а сам Самарканд скоро станет миллионником.
Нельзя не упомянуть и золотодобычу. В регионе есть карьеры, где можно добывать драгоценный металл в определенных количествах. Почему бы не создавать у нас такие кластеры, чтобы на месте производить ювелирную продукцию. Есть и проекты по добыче редких металлов, к примеру, вольфрама в посёлке Ингичка Каттакурганского района совместно с китайкой компанией. Проект стоимостью около 150 миллионов долларов позволил создать порядка тысячи новых рабочих мест.
— Я сама родом из Булунгура, который славился своим виноделием. Однако завод в свое время снесли, а вместо виноградных лоз теперь фруктовые сады. Есть ли планы возродить эту отрасль и вернуть району былую известность?
— Действительно, лет 25-30 назад винодельческое производство было уничтожено, но люди постарше еще помнят эту продукцию. Сейчас мы разрабатываем инвестпроект и хотим именно там сделать виноградарский кластер. Мы с Винпромом и совместно с посольствами нашей страны за рубежом, в частности во Франции, ведем переговоры по этому вопросу. Там есть небольшой винпункт, который планируется развивать. Сейчас он находится частных руках, но мы готовы привлечь к проекту иностранные компании и совместно возрождать этот бренд.
— Какие знаковые объекты могут быть рассмотрены в этом году несмотря на пандемию?
— В настоящее время в районе гребного канала возводится туристический центр Samarkand Touristic Center, где появятся восемь гостиниц 3-х, 4-х и 5-звездочного уровня. В 2022 году мы планируем принять у себя саммит глав государств ШОС. К тому времени возведем дворец форумов, парковую зону, а также преобразим сам гребной канал. Комплексов такого масштаба в СССР было всего два: в Крылатском и у нас, в Самарканде. Мы намерены превратить его в настоящий туристический оазис. Уже привлечено 200 миллионов долларов инвестиций, и это не окончательная стоимость.
У нас много различных производств, которые будут интересны иностранным бизнесменам. Мы даже во время пандемии не останавливаем работу и продолжаем развиваться. Особенно стоит отметить работу экономической дипломатии: они выходят на торгово-промышленные палаты разных стран, на их бизнес-сообщества, находят нам иностранных инвесторов, мы через них передаём наши предложения, инициативы.
— За вашей спиной десяток планшетов с разными инвестпроектами, то есть это вечный активный процесс?
— Мы приглашаем иностранных инвесторов сюда работать, но при этом должны им обеспечить комфортные условия проживания. Многие приезжают с семьями и остаются здесь надолго, мы знаем очень много таких примеров. Для этого необходимо создавать частные детские сады, причем, на средства местных бизнесменов, Иностранные специалисты приглашаются в частные школы местными предпринимателями для привлечения к учебному процессу профессионалов из других стран. Помимо этого планируется строительство коттеджных поселков для иностранцев — на продажу или для аренды.
— А где именно появятся такие посёлки?
— Пока не могу ответить точно, но в любом случае это будут экологически благоприятные районы города или ближайший пригород. После рассмотрения и принятия решения мы обязательно об этом объявим.
Мы хотим здесь построить кампусы, чтобы каждый вуз имел рядом свой студенческий городок со спортивной инфраструктурой. Это делается и для нашего народа и вместе с тем улучшается инвестиционный климат. Этому способствует и отмена многих административных барьеров, и общее снижение бюрократии. Сегодня инвесторы, приехав к нам открывать то или иное предприятие, придя в центре госуслуг, за очень короткое время регистрируют свои бизнес-единицы, получают все нужные статистические и налоговые коды, подают заявку и открывают счета в любом банке. В рейтинге предоставление госуслуг мы поднялись на восьмое место.
— На каком уровне выстроены связи региона с субъектами Российской Федерации? Можете рассказать о наиболее масштабных совместных проектах?
— В Самаркандской области расположена Свободная экономическая зона "Ургут", занимающая территории в четырех районах области и в самом Самарканде. В посёлке Сузаган Нурабадского района создаётся СП стоимостью в 32 миллиона долларов с российской компанией "Щёлково Агрохим" по производству химических средств защиты, минеральных удобрений и других изделий. Производство обеспечит работой более сотни высококвалифицированных сотрудников. Уже поставлена часть технологического оборудования, ведется строительство. Продукция будет полностью замещать импорт, а некоторая часть пойдет на экспорт.
В целом, в активной стадии около 20 проектов с участием российской стороны. Что-то уже реализовано, что-то в процессе. Например, тепличные комплексы, медицинские центры и т.п.
— Назовите страны-лидеры по объему инвестиций в регион?
— Первая десятка выглядит так: Китай, Швейцария, Турция, Южная Корея, Россия, Чехия, ОАЭ, Япония, Великобритания и Египет. Далее следуют Иран, Афганистан и другие страны. В этом году в список стран-инвесторов вошли Катар, Латвия, Сингапур, Таджикистан, США, Казахстан, Гон-Конг, Шотландия, Индия, Франция, Италия. Но по количеству проектов китайские компании пока абсолютные лидеры.