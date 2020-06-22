Пандемии вопреки: чем Самаркандская область удивила иностранных инвесторов

Заместитель хокима Самаркандской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Ойбек Ходжаев рассказал, насколько регион привлекает иностранных бизнесменов даже в период пандемии и в какие сферы они готовы вкладываться.

— Насколько велик интерес инвесторов к региону, к Самаркандской области? В Москве Самарканд очень любят и называют вторым городом после столицы.

— Ну мы сами называем его первым после Ташкента — как-никак древняя столица. Естественно, наш город и регион в целом прекрасно знают во всем мире благодаря великой истории. Конечно, Самарканд — это бренд, и он не требует особого представления. Раньше мы всегда при встрече с иностранными инвесторами удивлялись их осведомленности и знаниям о нас, а теперь это уже не повод для изумления

— Правильно ли я понимаю, что с привлечением инвесторов у региона особых проблем нет?

Да, в каждом регионе Узбекистана есть свои достопримечательности, особенно в Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, в Ферганской долине, но больше всего их, конечно, в Самарканде. Это определяет одно из важнейших инвестиционных направлений – туризм. У иностранных партнеров большой интерес к этой сфере, они хотят в первую очередь строить и управлять гостиницами, поэтому охотно вкладываются в эту часть индустрии отдыха.

— На самом деле не зря великий полководец Амир Тимур выбрал Самарканд своей столицей, потому что географически он очень удачно расположен — это перекрёсток в прямом смысле слова. Отсюда идут пути во все направления не только Узбекистана, но и прилегающих государств. Да и климат очень мягкий, даже в сравнении с Ташкентом. Уникальность расположения уже предопределяет огромный успех. Плюс наша богатая история. В Самаркандской области больше 1 100 исторических архитектурных достопримечательностей. На наш древний город приходится десятая часть всего всемирного наследия ЮНЕСКО: архитектурный комплекс "Регистан", мавзолей Шахи-Зинда, Гур-эмир, обсерватория Улугбека, гроб Святого Даниила и многое другое.

К сожалению, пандемия коронавируса серьезно подорвала турбизнес во всем мире, но мы надеемся, что скоро болезнь отступит, и людям снова захочется новых впечатлений после долгого карантина. А за туристами будет расти инвестиционный поток.

— Повлиял ли карантин на предложения от инвесторов?

— Я бы не сказал, что они сократились. Дело в том, что эти проекты не начинаются 1 января и не заканчиваются строго 31 декабря. Они вечно в движении, какие-то были начаты в прошлом году, другие стартовали начале 2020-го.

— А не было такого, что от проектов, которые уже были на стадии согласования, инвесторы отказывались?

Карантинные меры, безусловно, соблюдаются: места скопления людей, например, рынки, магазины, точки общественного питания мы приостановили в зависимости от цвета зон – красной, жёлтой или зелёной. Действуем строго, ведь люди должны понимать, что могут в первую очередь сами заразиться, поэтому не должны рисковать. Все промышленные и строительные объекты оснащены необходимыми средствами для дезинфекции, поэтому пока случаев заражения на производстве довольно мало.

— В случае с Самаркандской областью ни один инвестор не передумал реализовывать задуманное начинание. Они просто уведомили, что вынуждены временно приостановить работу, так как пока невозможно им непосредственно приехать сюда. Где уже идут строительно-монтажные работы – они продолжаются за счет внутренних ресурсов наших подрядных организаций. Мы общаемся с посольствами и через них с разными компаниями и представителями, и они удивлены – в Узбекистане вроде тоже пандемия, карантин, выявляются новые случаи заражения, но мы работаем. Лишь в самом начале была небольшая остановка, но наш уважаемый президент чётко дал установку и в первую очередь мы возобновили деятельность в сельском хозяйстве. В строительстве процессы также продолжаются, как и в промышленности.

Сейчас во многом заболеваемость растет из-за прибывающих из-за рубежа на родину граждан. Однако с соблюдением всех необходимы санитарных норм в Узбекистан прибывают иностранные специалисты. В частности, было несколько рейсов со специалистами из Китая, Турции и других стран. Среди них есть инвесторы, технологи, инженеры, то есть те, чье личное присутствие в республике просто необходимо для реализации того или иного проекта.

Могу вам с уверенностью сообщить, что никаких остановок в этом направлении не было, временные паузы есть, да, и то какие-то работы там идут. Переместили, пересмотрели сетевые графики. Что можно сделать вместе с партнерами в условиях пандемии — проектные, офисные работы, расчеты по бизнес-плану, по технико-экономическому обоснованию и т.д. — мы постоянно с ними в контакте. Для этого выстроена эффективная коммуникация через министерство инвестиций и внешней торговли при поддержке наших дипломатических представительств в режиме онлайн. Наши зарубежные партнеры высоко оценили гибкость и готовность Узбекистана работать даже в таких сложных и беспрецедентных условиях всеобщих ограничений. Мы не ждем, когда закончится пандемия, – это может затянуться на продолжительное врем, мы работаем уже сейчас и зовем, приглашаем сюда инвесторов.

— Вы упомянули гостиничный бизнес, в Самарканде отелей и хостелов много, но нужно еще больше, чтобы удовлетворить спрос. Насколько этот дефицит ощутим?

— Если бы не ситуация с коронавирусом, вы сегодня бы свободных мест не нашли бы в гостиницах Самарканда. Это при том, что у нас примерно 160 отелей в городе, плюс гостевые дома и хостелы. Имеющихся почти семи тысяч место катастрофически не хватает. В сезон все просто забито. Да и сезон теперь понятие размытое — сейчас люди и зимой приезжают, и в сорокоградусную жару. Каждый подстраивается под свой отпускной график, поэтому поток стал практически круглогодичным. Совершенно понятно, почему инвесторы заинтересованы в первую очередь в секторе размещения.

— Какие страны больше проявляют интерес?

— В лидерах по этому направлению Китай, Турция, Россия, Казахстан, Южная Корея. Китайцы вообще много чего планировали здесь строить: и гостиницы, и бизнес центры, и торгово-развлекательные комплексы.

— Я со студенческих лет помню гостиницу "Афросиёб", она была когда-то легендарно, а теперь, конечно, сильно уступает современным отелям.

— Вы правы, такие объекты сегодня требуют реконструкции. В частности этот объект включен в Программу приватизации, и мы объявляем открытый тендер с определенными инвестиционными обязательствами среди иностранных компаний. Здание предлагается по нулевой выкупной цене, но при условии вложения 12-15 миллионов долларов, чтобы превратить его четырехзвездочный отель. В гостинице порядка 280 номеров, включая президентский люкс, а также апартаменты различных классов. Гостиница уникальная и расположение у нее прекрасное: с одной стороны Регистан, с другой Гур-Эмир. Даже в период пандемии интерес к этому проекту колоссальный, в том числе взяться за него не прочь такие мировые гиганты индустрии как Hyatt, Marriot, Hilton и другие. Думаю, отель не останется без инвесторов, а тендерная комиссия определит наиболее эффективного подрядчика. По сути, остается только каркас здания, все остальное необходимо возводить по совершенно иным стандартам качества и комфорта.

— Какие еще направления для притока капитала в регион сейчас в приоритете?

— Прежде всего, необходимо разграничить Самарканд и область, потому что инвестиционные предпочтения разные. В городе именно гостиничный бизнес самый востребованный. Помимо этого привлекательна в целом сфера услуг гостеприимства (HoReCa). В рамках генеплана есть цель вынести административные центры в пригород и превратить Самарканд исключительно в туристическое место с пешеходными улицами, гастрономическим кварталами и зонами отдыха. В городе люди должны чувствовать себя комфортно, здесь не должно быть пробок и сложного трафика.

Университетский или как его еще называют бульвар Абрамова – наша гордость. Там находится Самаркандский Государственный университет — крупнейший вуз в республики, по количеству студентов он даже превосходит Национальный университет. Этот комплекс, безусловно, останется на своем историческом месте. Но большие многоэтажные здания областных административных структур в будущем переедут за город. Высвободившиеся помещения мы также намерены предложить инвесторам для реализации в них своих проектов.

Самарканд – уникальный культурный центр. Мы намерены и дальше развивать его как туристический город и вполне можем в десятки и сотни раз нарастить турпоток. Уверен, это достижимо. Параллельно будем делать ставку на внутренний туризм – непродолжительные туры в 3-5 дней, за которые можно обойти все достопримечательности Самарканда.

Что касается инвестиционных приоритетов для области, то одно из перспективных направлений это текстильная промышленность. В регионе за счет внутренних инвесторов уже созданы хлопковые кластеры, которые подразумевает весь комплекс работ, начиная с посева и заканчивая готовым хлопчатобумажным продуктом. Если раньше упор делался на сырьё, то теперь в приоритете готовая продукция с высокой добавочной стоимостью. Сегодня Самаркандская область в числе передовых по развитию текстильных комплексов. Это десятки предприятий, включающие в себя не только производство пряжа или полотна, но и пошив одежды. В 2019 году был реализован масштабный проект "Афросиёб Джинс" в Акдарьинском районе стоимостью больше 30 миллионов долларов. Наши ткани используют ведущие мировые бренды, кроме того, на рынке есть и готовая продукция.

Также в регионе развито ковроткацкое производство, не случайно наш SamAntepGilam считается самым крупным предприятием в Центральной Азии, где на европейском оборудовании работает более тысячи человек, а их продукция известна в более чем 20 стран мира, в том числе и США.

Еще один перспективный сегмент в легкой промышленности – шелководство. Опять-таки если мы раньше производили только шёлк-сырец, то теперь это уже готовые изделия. В Каттакурганском районе предприятие "Кумуш тола" экспортирует свой товар в Корею, Китай, Иран и соседние страны ЦА.

Много компаний хотят разместить у них заказы, но затянувшаяся пандемия затянула этот процесс. Но в скором времени в республику должны прибыть специалисты для изучения на месте условий производства.

Привлекает инвесторов и сельскохозяйственная отрасль. Природные условия позволяют выращивать в регионе первоклассные фрукты и овощи. К сожалению, в этом году из-за погодных катаклизмов часть урожая на открытом грунте была утрачена. В этих условиях инвесторам можно предложить проекты по организации тепличных хозяйств, агропромышленных кластеров, агрологистических центров, ведь весь большой объем сельхозпродукции необходимо качественно хранить, упаковывать и транспортировать.

С начала года мы экспортировали продукции на 150 миллионов долларов, в первую очередь, в страны Ближнего зарубежья, а также в Европу. Мы осваиваем больше земель, включаем их в земельный баланс и в этом направлении намерены развиваться.

Следующее направление инвестполитики – рынок стройматериалов. По Самаркандской области проходит горный хребет, где большие залежи рудных и нерудных материалов. В этой сфере производства также много потенциальных участников, в том числе есть проект по производству цемента совместно с КНР на сумму 150 миллионов долларов. Надеемся, что вопреки пандемии уже к будущему года проект будет сдан. У нас есть гранит, мрамор, травертин, все виды камней для отделки зданий. Интерес инвесторов в этом плане огромный, не только добывать в виде сырья, но и здесь же производить и экспортировать готовую продукцию. Так, в Джамбайском районе, посёлке Фарход работают несколько заводов по выпуску керамической плитки, кафеля и других отделочных материалов.

Эта сфера поддерживает и рост строительства в регионе. В последние годы выросли целые микрорайоны многоэтажных домов. Иностранцы также хотят вкладываться в этот бизнес, потому что Самаркандская область по численности населения самая крупная в республике — около 4 миллионов жителей, а сам Самарканд скоро станет миллионником.

Нельзя не упомянуть и золотодобычу. В регионе есть карьеры, где можно добывать драгоценный металл в определенных количествах. Почему бы не создавать у нас такие кластеры, чтобы на месте производить ювелирную продукцию. Есть и проекты по добыче редких металлов, к примеру, вольфрама в посёлке Ингичка Каттакурганского района совместно с китайкой компанией. Проект стоимостью около 150 миллионов долларов позволил создать порядка тысячи новых рабочих мест.

— Я сама родом из Булунгура, который славился своим виноделием. Однако завод в свое время снесли, а вместо виноградных лоз теперь фруктовые сады. Есть ли планы возродить эту отрасль и вернуть району былую известность?

— Действительно, лет 25-30 назад винодельческое производство было уничтожено, но люди постарше еще помнят эту продукцию. Сейчас мы разрабатываем инвестпроект и хотим именно там сделать виноградарский кластер. Мы с Винпромом и совместно с посольствами нашей страны за рубежом, в частности во Франции, ведем переговоры по этому вопросу. Там есть небольшой винпункт, который планируется развивать. Сейчас он находится частных руках, но мы готовы привлечь к проекту иностранные компании и совместно возрождать этот бренд.

В Булунгуре вообще очень хорошая земля — там и картошку вкусную выращивают, и мощный семенной кластер есть. В районе успешно действует предприятие Samarkand Garden – логистический центр, общей стоимостью около 20 миллионов долларов. У них около тысячи гектар под черешню и другие фрукты и ягоды. Все этим мощности дают огромный экспортный потенциал. Не стоит забывать и про один из крупнейших винзаводов "Багизагон", который славится за рубежом своими винами, коньяком и коньячным спиртом. У них тоже свой кластер, активно занимающийся экспортом продукции. Завод имени Ховренко — его мы тоже хотим передать инвесторам. У них есть свои винпункты в районах, свои земли, уникальные наработки и проверенные временем технологии. Само здание завода расположено в центре города с уникальным погребом, который сам по себе может служить центром притяжения туристов.

— Какие знаковые объекты могут быть рассмотрены в этом году несмотря на пандемию?

— В настоящее время в районе гребного канала возводится туристический центр Samarkand Touristic Center, где появятся восемь гостиниц 3-х, 4-х и 5-звездочного уровня. В 2022 году мы планируем принять у себя саммит глав государств ШОС. К тому времени возведем дворец форумов, парковую зону, а также преобразим сам гребной канал. Комплексов такого масштаба в СССР было всего два: в Крылатском и у нас, в Самарканде. Мы намерены превратить его в настоящий туристический оазис. Уже привлечено 200 миллионов долларов инвестиций, и это не окончательная стоимость.

У нас много различных производств, которые будут интересны иностранным бизнесменам. Мы даже во время пандемии не останавливаем работу и продолжаем развиваться. Особенно стоит отметить работу экономической дипломатии: они выходят на торгово-промышленные палаты разных стран, на их бизнес-сообщества, находят нам иностранных инвесторов, мы через них передаём наши предложения, инициативы.

— За вашей спиной десяток планшетов с разными инвестпроектами, то есть это вечный активный процесс?

— Мы приглашаем иностранных инвесторов сюда работать, но при этом должны им обеспечить комфортные условия проживания. Многие приезжают с семьями и остаются здесь надолго, мы знаем очень много таких примеров. Для этого необходимо создавать частные детские сады, причем, на средства местных бизнесменов, Иностранные специалисты приглашаются в частные школы местными предпринимателями для привлечения к учебному процессу профессионалов из других стран. Помимо этого планируется строительство коттеджных поселков для иностранцев — на продажу или для аренды.

— А где именно появятся такие посёлки?

— Пока не могу ответить точно, но в любом случае это будут экологически благоприятные районы города или ближайший пригород. После рассмотрения и принятия решения мы обязательно об этом объявим.

Кстати при реализации этого проекта предполагается участие иностранных инвесторов. Также будут открываться частные иностранные университеты. После окончательного утверждения генплана Самарканда мы определим, где сможем построить иностранные вузы. Очень много желающих открыть свой филиал именно в Самарканде – хотят совместить приятное с полезным: тут и историческая местность, и экология чистая, и многочисленное население области, а из соседних областей будут приезжать студенты.

Мы хотим здесь построить кампусы, чтобы каждый вуз имел рядом свой студенческий городок со спортивной инфраструктурой. Это делается и для нашего народа и вместе с тем улучшается инвестиционный климат. Этому способствует и отмена многих административных барьеров, и общее снижение бюрократии. Сегодня инвесторы, приехав к нам открывать то или иное предприятие, придя в центре госуслуг, за очень короткое время регистрируют свои бизнес-единицы, получают все нужные статистические и налоговые коды, подают заявку и открывают счета в любом банке. В рейтинге предоставление госуслуг мы поднялись на восьмое место.

— На каком уровне выстроены связи региона с субъектами Российской Федерации? Можете рассказать о наиболее масштабных совместных проектах?

— В Самаркандской области расположена Свободная экономическая зона "Ургут", занимающая территории в четырех районах области и в самом Самарканде. В посёлке Сузаган Нурабадского района создаётся СП стоимостью в 32 миллиона долларов с российской компанией "Щёлково Агрохим" по производству химических средств защиты, минеральных удобрений и других изделий. Производство обеспечит работой более сотни высококвалифицированных сотрудников. Уже поставлена часть технологического оборудования, ведется строительство. Продукция будет полностью замещать импорт, а некоторая часть пойдет на экспорт.

В целом, в активной стадии около 20 проектов с участием российской стороны. Что-то уже реализовано, что-то в процессе. Например, тепличные комплексы, медицинские центры и т.п.

Есть также проекты российских компаний по производству полипропиленовой нити, проект цементного завода. Еще одна компания — "ИнтерСамСтар" — выпускает и перерабатывает сельхозпродукцию. Из промышленных объектов стоит назвать СП по переработке мрамора и гранита, а также СП "Шелф-Восток", с которым мы намерены наладить совместный выпуск агрегатов-компрессоров для заправок, аккумуляторных блоков и другой продукции на территории Джамбайского района. Надеюсь, к середине следующего года эти мощности будут запущены.

— Назовите страны-лидеры по объему инвестиций в регион?

— Первая десятка выглядит так: Китай, Швейцария, Турция, Южная Корея, Россия, Чехия, ОАЭ, Япония, Великобритания и Египет. Далее следуют Иран, Афганистан и другие страны. В этом году в список стран-инвесторов вошли Катар, Латвия, Сингапур, Таджикистан, США, Казахстан, Гон-Конг, Шотландия, Индия, Франция, Италия. Но по количеству проектов китайские компании пока абсолютные лидеры.