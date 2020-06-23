HUMO и Visa отменяют комиссию при оплате картами в торгово-сервисной сети

С 23 июня держатели карт Visa, клиенты узбекистанских банков, смогут оплачивать товары и услуги в POS-терминалах HUMO без каких-либо дополнительных комиссий. Ранее взимаемая комиссия за оплату картой Visa составляла 1,5%.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) и глобальная компания платежных технологий Visa объявили об отмене комиссии для держателей карт Visa за оплату товаров и услуг в сети национальной платежной системы HUMO.

Visa и Центральный банк Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в целях совместного расширения инфраструктуры приема электронных платежей, а также совершенствования законодательной базы в сфере безналичных расчетов.

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По словам регионального менеджера Visa в странах ЦА, в течение последнего года компания достигла значительного прогресса, открыв прием карт Visa в 2 800 банкоматах и 185 000 POS-терминалов страны.

Теперь при оплате картами Visa, выпущенными банками Узбекистана, потребители будут оплачивать исключительно стоимость товаров и услуг без каких-либо дополнительных комиссий.

"Сегодняшнее решение – еще один важный шаг на пути развития экосистемы безналичных платежей в Узбекистане. Это ускорит процессы включения Узбекистана в глобальную экономику, придаст дополнительный стимул туризму и экономическому росту, а для местных предприятий откроет больше возможностей для развития бизнеса и повышения качества обслуживание клиентов, которые смогут пользоваться всеми преимуществами безналичных платежей Visa", – заявляет директор НМПЦ Шухратбек Курбанов.

Напомним, НМПЦ совместно с Visa запустили прием платежей по международным картам Visa в системе HUMO 18 декабря 2019 года.