В каком состоянии находится внешняя экономика Узбекистана после пандемии — ЦБ

Внешний долг Узбекистана на 1 апреля 2020 года составил $25,1 млрд, из них $16,2 млрд – долг государственного сектора, а $8,9 млрд – частный внешний долг.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В Центральном банке опубликовали отчет по платежному балансу, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу Узбекистана за первый квартал 2020 года, согласно которому в экономике страны наблюдаются некоторые изменения из-за мировой пандемии COVID-19.

Она оказала прямое влияние на формирование показателей платежного баланса Узбекистана с января по март этого года за счет изменения во внутренней и внешней конъюнктуре. Это, в свою очередь, привело к сокращению внешнеторгового оборота и увеличению финансовых рисков.

Однако введение карантинных мер в первом квартале 2020-го не оказало негативного влияния на рост денежных переводов. Более того, наблюдается положительная динамика мировых цен на золото, что повлияло на частичное сокращение объема экспорта. В сравнении с прошлым годом он снизился на 11%. Доля золота составила 37%, а газа – всего лишь 9%.

Лидирующую позицию в экспорте товаров занимают:

драгоценные металлы и камни – $1,0 млрд ($1,3 млрд в первом квартале 2019-го);

текстиль – $532,6 млн ($485,6 млн с января по март прошлого года);

минеральные продукты – $307,9 млн ($402,3 млн в тот же период 2019-го).

Экспорт данных товаров составил 70% от общего объёма (73% в первом квартале прошлого года).

Если сравнивать импорт товаров с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается снижение его объема на 9%.

В импорте преобладают следующие категории товаров:

машины, оборудование, механизмы – $1,4 млрд ($1,6 млрд в первом квартале 2019 года);

недрагоценные металлы и изделия из них – $635,2 млн ($694,5 млн с января по март 2019-го);

продукция химической промышленности – $506,1 млн ($437,1 млн в тот же период прошлого года).

Импорт указанных товаров составил 55% от совокупного объема (54% в первом квартале 2019 года).

Все эти факторы повлияли на образование текущего счета с дефицитом в размере $812 млн ($1,0 млрд с января по март 2019-го).

Отрицательное сальдо торгового баланса и международных услуг ($2,0 млрд) частично возместилось положительным сальдо первичных и вторичных доходов (1,2 млрд. долларов).

Помимо этого, вследствие роста финансовых обязательств резидентов ($1,5 млрд) и приобретения финансовых активов резидентами ($794 млн) отрицательное сальдо финансового счёта составило всего $719 млн (1,4 млрд в 2019 году).

Причиной этому послужил рост обязательств по кредитам и займам на сумму $789 млн (из них $489 млн – сектор государственного управления) и торговым кредитам – на $381 млн.

По состоянию на 1 апреля 2020 года чистая международная инвестиционная позиция Узбекистана увеличилась на $1,4 млрд и составила $13,8 млрд. Иностранные активы в совокупном объеме страны достигли $49,7 млрд, а внешние обязательства остановились на отметке $35,9 млрд.

В результате проведенного экономического анализа было выявлено, что по итогам первого квартала 2020-го сектор государственного управления сохранил позицию "чистого кредитора", тогда как банковский сектор остался "чистым заемщиком".

Таким образом, внешний долг Узбекистана на 1 апреля 2020 года составил $25,1 млрд, из них $16,2 млрд – долг государственного сектора, а $8,9 млрд – частный внешний долг.

Из-за распространения вируса COVID-19 он сохранил тенденцию роста за счет привлечения новых внешних заимствований для смягчения социально-экономического влияния кризиса в период пандемии и финансирования государственных программ, направленных на развитие регионов и отраслей экономики.