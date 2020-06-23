ЕБРР выделяет $40 млн на поддержку малого и среднего бизнеса в Узбекистане

Средства, выделенные ЕБРР, также будут способствовать дальнейшей коммерциализации финансового учреждения, повышению его эффективности и конкурентоспособности.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Промстройбанку Узбекистана $40 млн кредитных средств для выдачи ссуд предприятиям частного сектора Узбекистана, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Кредитная линия ЕБРР направлена на увеличение и диверсификацию клиентской базы банка, а также охват предприятий в регионах страны. Эти средства являются частью ответа ЕБРР на пандемию коронавируса и его экономическое воздействие.

Имея сеть из 45 филиалов и 170 офисов по всей республике, Узпромстройбанк имеет необходимые возможности для предоставления финансовых ресурсов малым предприятиям по всей стране.

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Средства, выделенные ЕБРР, также будут способствовать дальнейшей коммерциализации финансового учреждения, повышению его эффективности и конкурентоспособности. Эти существенные улучшения в сочетании с применением лучшего международного опыта, накопленного в банковском секторе, который ЕБРР привнесет в деятельность Узпромстройбанка, станут частью предприватизационной поддержки, предоставляемой ЕБРР по согласованию с властями Узбекистана.

Напомним, сегодня стало известно о том, что еще один госбанк Узбекистана получит заем в $35 млн на поддержку программы приватизации.

В рамках усилий по реформированию банковского сектора государство намерено передать свою долю в государственных банках инвесторам. Приватизация привлечет частный капитал, мировой опыт и современные технологии.