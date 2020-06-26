Зону отдыха "Сиджак" продадут на публичных торгах

Продажа курортной зоны "Сиджак" общей площадью 5,38 га будет осуществляться по принципу прозрачности на публичных торгах.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Зона отдыха "Сиджак", расположенная в Бостанлыкском районе Ташкентской области выставлена на продажу. Об этом стало известно из сообщения Агентства по управлению государственными активами (АУГА).

Согласно данным, продажа на публичных торгах будет осуществляться по принципу абсолютной прозрачности. Общая площадь курортной зоны составляет 5,38 га.

На ее территории расположены различные сооружения: гостиница, амфитеатр, коттедж, бассейны, фонтаны, водяная вышка и прочие построения. Предварительная стоимость объекта не уточняется.

Согласно постановлению Кабмина, летом 2019 года "Сиджак" был передан в безвозмездное пользование Федерации триатлона для создания учебно-тренировочной базы.

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Напомним: в июне этого года соответствующие государственные организации разработали специальную электронную платформу и мобильное приложение, с помощью которых туристы смогут забронировать и оплатить аренду недвижимости и иного имущества в Бостанлыкском районе Ташкентской области.