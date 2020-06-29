Евро и доллар подросли - ЦБ

Евро повысился на 43,42 сума, и теперь его стоимость составляет 11 411,48 сума, а вот рубль падает на 0,42 сума и теперь составляет 145,97 сума.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 30 июня установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

После незначительного повышения на прошлой неделе в этот раз доллар США повысился в цене чуть более чем на 0,62 сума и теперь составляет 10 173,38 сума.

Евро повысился на 43,42 сума, и теперь его стоимость составляет 11 411,48 сума, а вот рубль падает на 0,42 сума и теперь составляет 145,97 сумов.

ЦБ Курс валют с 30 июня 2020 года

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.