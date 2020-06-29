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Купюры американских долларов

Евро и доллар подросли - ЦБ

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200629/14436473/Evro-i-dollar-podrosli---TsB.html

Евро повысился на 43,42 сума, и теперь его стоимость составляет 11 411,48 сума, а вот рубль падает на 0,42 сума и теперь составляет 145,97 сума.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 30 июня установил новые курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму.

После незначительного повышения на прошлой неделе в этот раз доллар США повысился в цене чуть более чем на 0,62 сума и теперь составляет 10 173,38 сума.

Евро повысился на 43,42 сума, и теперь его стоимость составляет 11 411,48 сума, а вот рубль падает на 0,42 сума и теперь составляет 145,97 сумов.

Курс валют с 30 июня 2020 года
ЦБ
Курс валют с 30 июня 2020 года

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, курс валюты, деньги, Узбекистан, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, ЦБ



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