По Крымскому мосту начали ходить грузовые поезда

Ожидается, что благодаря открытию движения грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов снизится в среднем на 30-50 процентов.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. По Крымскому мосту 30 июня запустили грузовые поезда, по транспортному переходу навстречу друг другу проследовали два первых состава. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов — зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится в среднем на 30-50 процентов.

© Sputnik / Константин Михальчевский Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook отметил, что запуск железнодорожного грузового сообщения придаст новый импульс экономическому развитию региона, будет способствовать снижению стоимости грузоперевозок, позитивно повлияет на ценообразование, повысит инвестиционную привлекательность Крыма, создаст новые рабочие места.

"Республика Крым планирует осуществлять грузовые железнодорожные перевозки с соседними регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью. Поставки будут зависеть от договоров, заключенных предприятиями Крыма", — подчеркнул Гоцанюк.

© Sputnik / Константин Михальчевский Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Глава крымского парламента Владимира Константинов заявил РИА Новости, что запуск движения грузовых поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив — "очень серьезное подспорье для экономики, удешевления транспортных перевозок и расширения возможностей реализации самых сложных проектов".

"Крым возвращает себе былую экономическую мощь", — заявил Константинов.

По его словам, это событие продемонстрировало несостоятельность транспортной блокады полуострова, которую Украина устроила шесть лет назад.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту было открыто в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.