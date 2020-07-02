Владельцы приусадебных участков получили дополнительную поддержку

В частности, до 1 января 2022 года установлены нулевые ставки таможенной пошлины (кроме НДС и платежей за таможенное оформление) на ввозимые автомобильные рефрижераторы, мотокультиваторы, инкубаторы и брудеры, тракторы одноосные и мини-тракторы.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению эффективности пользования приусадебными землями населения", документ опубликован на портале Lex.uz.

В соответствии с ним, ООО "Томорка хизмати" выделяются земли под строительство теплиц, холодильных хранилищ и животноводческих комплексов, а также специальные торговые площади на центральных дехканских рынках, в пунктах с высокой плотностью населения.

Двести сорок четыре предприятия службы "Томорка хизмати" оказывают практическое содействие фермерам, дехканам и владельцам приусадебных земель в выращивании и реализации агрокультур, поставке саженцев и семян.

Для повышения эффективности использования населением приусадебных земель до 1 января 2022 года установлены нулевые ставки таможенной пошлины (кроме НДС и платежей за таможенное оформление) на ввозимые автомобильные рефрижераторы, мотокультиваторы, инкубаторы и брудеры, тракторы одноосные и мини-тракторы.

Под строительство малогабаритных холодильников (20–30 тонн) для хранения сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках населения, выделят кредиты сроком на три года за счет средств Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств. А владельцам приусадебных земель банки предоставят микрокредиты в размере до двух миллионов сумов на один год, включая трехмесячный льготный период, по основной ставке ЦБ с учетом маржи банка в четыре процента. Их будут оформлять в упрощенном порядке в онлайн-режиме.

Поручительства по кредитам ООО "Томорка хизмати" и сельхозкооперативов до 1 января 2023 года будет выдавать Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности в размере до 50 процентов от их суммы, в объеме не более трех миллиардов сумов.

При этом планируется внедрить систему компенсации до 7,5 процентных пунктов по кредитам фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, ООО "Томорка хизмати" и сельхозкооперативов, выданным за счет Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

Антикризисный фонд субсидирует 70 процентов расходов по бурению скважин на воду для орошения не менее 30 приусадебных участков в части не свыше 120 миллионов сумов.

В апреле на видеоселекторном совещании президент Узбекистана поручил Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцам приусадебных земель совместно с хокимами соорудить артезианские колодцы в махаллях с затрудненным доступом к воде и повысить урожайность.

В настоящее время на общественном обсуждении находится проект закона "О личном подсобном хозяйстве", согласно которому ведение личного подсобного хозяйства не относится к предпринимательской деятельности и соответственно не требует государственной регистрации.

Реестр личных подсобных хозяйств будет вести в электронном виде Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.