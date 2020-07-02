15:00 02 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Заготовка сена в фермерском хозяйстве

Владельцы приусадебных участков получили дополнительную поддержку

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
155 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200702/14458462/Vladeltsy-priusadebnykh-uchastkov-poluchili-dopolnitelnuyu-podderzhku.html

В частности, до 1 января 2022 года установлены нулевые ставки таможенной пошлины (кроме НДС и платежей за таможенное оформление) на ввозимые автомобильные рефрижераторы, мотокультиваторы, инкубаторы и брудеры, тракторы одноосные и мини-тракторы.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению эффективности пользования приусадебными землями населения", документ опубликован на портале Lex.uz.

В соответствии с ним, ООО "Томорка хизмати" выделяются земли под строительство теплиц, холодильных хранилищ и животноводческих комплексов, а также специальные торговые площади на центральных дехканских рынках, в пунктах с высокой плотностью населения.

Двести сорок четыре предприятия службы "Томорка хизмати" оказывают практическое содействие фермерам, дехканам и владельцам приусадебных земель в выращивании и реализации агрокультур, поставке саженцев и семян.

Для повышения эффективности использования населением приусадебных земель до 1 января 2022 года установлены нулевые ставки таможенной пошлины (кроме НДС и платежей за таможенное оформление) на ввозимые автомобильные рефрижераторы, мотокультиваторы, инкубаторы и брудеры, тракторы одноосные и мини-тракторы.

Под строительство малогабаритных холодильников (20–30 тонн) для хранения сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках населения, выделят кредиты сроком на три года за счет средств Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств. А владельцам приусадебных земель банки предоставят микрокредиты в размере до двух миллионов сумов на один год, включая трехмесячный льготный период, по основной ставке ЦБ с учетом маржи банка в четыре процента. Их будут оформлять в упрощенном порядке в онлайн-режиме.

Обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития приусадебного хозяйства
Пресс-служба президента Узбекистана
Налог на землю повысят для тех, кто оставит приусадебные участки без дела
Поручительства по кредитам ООО "Томорка хизмати" и сельхозкооперативов до 1 января 2023 года будет выдавать Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности в размере до 50 процентов от их суммы, в объеме не более трех миллиардов сумов.

При этом планируется внедрить систему компенсации до 7,5 процентных пунктов по кредитам фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, ООО "Томорка хизмати" и сельхозкооперативов, выданным за счет Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

Антикризисный фонд субсидирует 70 процентов расходов по бурению скважин на воду для орошения не менее 30 приусадебных участков в части не свыше 120 миллионов сумов.

Теплицы общества с ограниченной ответственностью Бек кластер в Мирзаабадском районе
Пресс-служба президента Узбекистана
Какой размер субсидий положен за установку теплиц — постановление
В апреле на видеоселекторном совещании президент Узбекистана поручил Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцам приусадебных земель совместно с хокимами соорудить артезианские колодцы в махаллях с затрудненным доступом к воде и повысить урожайность.

В настоящее время на общественном обсуждении находится проект закона "О личном подсобном хозяйстве", согласно которому ведение личного подсобного хозяйства не относится к предпринимательской деятельности и соответственно не требует государственной регистрации.

Реестр личных подсобных хозяйств будет вести в электронном виде Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Теги:
приусадебное хозяйство, Узбекистан, Экономика, Сельское хозяйство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Два медведя не поделили границу России и Китая — кадры необычной разборки
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться