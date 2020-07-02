Антимонопольный комитет предложил ввести равные условия для бизнеса

В Комитете предложили отменить неравные условия для бизнеса, речь, в частности, о льготах и преференциях для членов различных ассоциаций таких, к примеру, как "Узбекипаксаноат", "Узёгмойсаноат", "Узэлтехсаноат", "Паррандасаноат", "Узбекистонасаларичилари" и других.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Специалисты антимонопольного комитета разработали проекты указа президента и закона об отмене эксклюзивных прав, индивидуальных налоговых и таможенных льгот, преференций, предоставленных отдельным хозяйствующим субъектам, негативно влияющих на конкурентную среду.

Проекты документов предусматривают отмену монополий таких предприятий как АО "Узметкомбинат" по заготовке черных металлов, АО "Узвторцветмет" по заготовке цветных металлов, ГПО "Давлатбелгиси" по изготовлению различных бумажных изделий, предприятий агентства "Узстандарт" по поверке средств измерений и выдаче макетов штрих-кодов, отдельных проектных институтов по проектным работам в конкретных направлениях, отдельных страховых компаний по оказанию услуг конкретным госорганам и т.д.

Также, предлагается отменить неравные условия для бизнеса, речь, в частности, о льготах и преференциях для членов различных ассоциаций таких, к примеру, как "Узбекипаксаноат", "Узёгмойсаноат", "Узэлтехсаноат", "Паррандасаноат", "Узбекистонасаларичилари", производителей картофеля, "Узчармсаноат", коммерческих банков - Народного, Микрокредитбанка и Агроэкспортбанка, отдельных хлопково-текстильных кластеров и других.

Напомним, чуть более недели назад АМК выступил за отмену ограничений на импорт металлопроката.

В целях устранения положения, где для отдельных предприятий созданы льготные условия и в целях создания равных возможностей для всех производителей, Антимонопольный комитета внес предложения Министерству инвестиций и внешней торговли и в Кабинет министров о переводе ввозимого катанкового сырья в таможенный режим свободного обращения на территории Узбекистана.