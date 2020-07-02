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В Узбекистане планируют неотложные меры по COVID-19 на $100 тысяч

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (628)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200702/14463830/V-Uzbekistane-realizuyut-neotlozhnye-mery-po-COVID-19-na-100-tysyach.html

Будет утвержден перечень изделий медицинского назначения, медицинской техники и оборудования, закупаемых в рамках проекта для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Министерстве юстиции проинформировали о целях и параметрах проекта "Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19".

Принятое сегодня профильное постановление президента определило цели проекта  - это укрепление системы здравоохранения для принятия неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Узбекистане, расширение системы предоставления временных пособий малообеспеченным семьям и безработным в период действия карантинных мер.

Общая стоимость проекта составляет 106 757,1 тысяч долларов США.

Ответственными за целевое использование кредита Международной ассоциации развития (МАР) и эффективную реализацию проекта являются министерство здравоохранения и Министерство финансов страны.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Будет утвержден перечень изделий медицинского назначения, медицинской техники и оборудования, закупаемых в рамках проекта для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

Планируется также обеспечить целевое и адресное назначение, а также своевременную выплату социальных пособий в рамках Проекта.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (628)
Теги:
Узбекистан, проект, Всемирный банк, коронавирус, здравоохранение



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