В Узбекистане планируют неотложные меры по COVID-19 на $100 тысяч

Будет утвержден перечень изделий медицинского назначения, медицинской техники и оборудования, закупаемых в рамках проекта для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Министерстве юстиции проинформировали о целях и параметрах проекта "Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19".

Принятое сегодня профильное постановление президента определило цели проекта - это укрепление системы здравоохранения для принятия неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Узбекистане, расширение системы предоставления временных пособий малообеспеченным семьям и безработным в период действия карантинных мер.

Общая стоимость проекта составляет 106 757,1 тысяч долларов США.

Ответственными за целевое использование кредита Международной ассоциации развития (МАР) и эффективную реализацию проекта являются министерство здравоохранения и Министерство финансов страны.

Будет утвержден перечень изделий медицинского назначения, медицинской техники и оборудования, закупаемых в рамках проекта для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

Планируется также обеспечить целевое и адресное назначение, а также своевременную выплату социальных пособий в рамках Проекта.