Где в Узбекистане самые дорогие и дешевые продукты — отчет Госкомстата

Ведомство изучило, сколько стоят на дехканских рынках страны картофель, морковь, лук, говядина и баранина, рис, яйца, растительное масло и сахар.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров на центральных дехканских рынках регионов Узбекистана.

Говядина (кроме бескостного мяса)

Минимальная цена была зарегистрирована в Нукусе на рынке "Нукус деҳқон бозори" — 38 тысяч сумов за килограмм. Максимальная — на рынках "Олой деҳқон бозори", "Фарход деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори" в Ташкенте (65 тысяч сумов за килограмм).

Баранина

Самая низкая стоимость составила 39 тысяч сумов за килограмм (рынок "Миробод деҳқон бозори" в Ташкенте). Самая высокая — на столичном рынке "Олой деҳқон бозори" (75 тысяч сумов).

Картофель

Минимальная цена картофеля составила 1,5 тысячи сумов за килограмм (рынки "Янги бозор деҳқон бозори" и "Андижон шаҳар марказий деҳқон бозори" в Андижане, рынок "Чирчиқ деҳқон бозори" в Чирчике и рынок "Фарҳод деҳқон бозори" в Ташкенте. Максимальная цена (5,5 тысячи сумов за килограмм) отмечена в столице на рынке "Олой деҳқон бозори".

Лук

Самая низкая цена за килограмм зафиксирована в Термезе на рынке "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори" (750 сумов за килограмм). Максимальная цена (три тысячи сумов сумов) зарегистрирована в Ташкенте на рынках "Олой деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".

Морковь

Минимальная цена килограмма моркови составила тысячу сумов (Джизак — рынок "Эски шаҳар деҳқон бозори", Гулистан — рынок "Гулистон деҳқон бозори", Фергана — "Марказий деҳқон бозори", Ташкент — "Фарҳод деҳқон бозори"). Максимальная цена (4,5 тысячи сумов за килограмм) зарегистрирована на рынке "Олой деҳқон бозори" в столице.

Яйца

Минимальная цена за десяток яиц (пять тысяч сумов) зарегистрирована в Гулистане на рынке "Гулистон деҳқон бозори". Самая высокая (13 тысяч сумов) отмечена в Ташкенте на рынке "Олой деҳқон бозори".

Рис

Самая низкая цена риса на уровне 4,5 тысячи сумов за килограмм наблюдалась в Нукусе на рынке "Нукус деҳқон бозори" (местный сорт "Нукус 2"). Максимальная цена составила 18 тысяч сумов за килограмм (сорт "Лазер") и была зарегистрирована в Ташкенте на рынке "Миробод деҳқон бозори".

Масло растительное

Минимальная цена растительного масла на уровне 8,4 тысячи сумов за литр (отечественное хлопковое масло) наблюдалась в Ташкенте на рынках "Миробод деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори" и "Қўйлиқ деҳқон бозори". Максимальная цена составила 14,5 тысячи сумов за литр (импортное подсолнечное масло) и была зарегистрирована в Ташкенте на рынке "Олой деҳқон бозори".

Сахар

Самый дешевый сахар продавался по цене 5,8 тысячи сумов за килограмм в Термезе на рынке "Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори", в Гулистане на рынке "Гулистон деҳқон бозори", в Ташкенте на рынках "Олой деҳқон бозори", "Фарҳод деҳқон бозори", "Қўйлиқ деҳқон бозори", "Эски жўва деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори". Максимальная цена сахара (семь тысяч сумов за килограмм) была зарегистрирована в столице на рынках "Олой деҳқон бозори" и "Миробод деҳқон бозори".