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Все геодезические материалы с бюджетным финансированием пройдут экспертизу

Sputnik / Андрей Тешаев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200703/14470671/Vse-geodezicheskie-materialy-s-byudzhetnym-finansirovaniem-proydut-ekspertizu.html

Лицензирование геодезической и картографической деятельности или отдельных видов работ определяется правительством. В соответствии с законом юридическим лицам будут выдавать лицензию без ограничения срока действия.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент подписал закон "О геодезической и картографической деятельности", сообщили в министерстве юстиции.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В документе определены основные направления государственной политики в этой сфере, также прописаны права профильных госорганов.

Лицензирование геодезической и картографической деятельности или отдельных видов работ определяется правительством. В соответствии с законом, юридическим лицам будут выдавать лицензию без ограничения срока действия.

Экспертизе подвергаются все материалы работ общегосударственного значения, которые были профинансированы за счет бюджетных средств.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

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Для справки: Специально уполномоченным государственным органом в области геодезической и картографической деятельности является Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. Вся продукция, а также материалы картографо-геодезического фонда, созданные за счет государственных средств, считаются собственностью Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, геодезия, экспертиза



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