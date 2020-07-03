Все геодезические материалы с бюджетным финансированием пройдут экспертизу

Лицензирование геодезической и картографической деятельности или отдельных видов работ определяется правительством. В соответствии с законом юридическим лицам будут выдавать лицензию без ограничения срока действия.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент подписал закон "О геодезической и картографической деятельности", сообщили в министерстве юстиции.

В документе определены основные направления государственной политики в этой сфере, также прописаны права профильных госорганов.

Лицензирование геодезической и картографической деятельности или отдельных видов работ определяется правительством. В соответствии с законом, юридическим лицам будут выдавать лицензию без ограничения срока действия.

Экспертизе подвергаются все материалы работ общегосударственного значения, которые были профинансированы за счет бюджетных средств.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

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Для справки: Специально уполномоченным государственным органом в области геодезической и картографической деятельности является Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. Вся продукция, а также материалы картографо-геодезического фонда, созданные за счет государственных средств, считаются собственностью Узбекистана.