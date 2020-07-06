Евро укрепился, рубль немного сдал позиции — новый курс валют в Узбекистане

Доллар прибавил 11,35 сума — он будет стоить 10 184,73 сума. Евро подорожал гораздо значительнее — на 44,3 сума, до 11 455,78 сума.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана представил новые курсы валют, которые будут действовать в стране с 7 июля.

Курсы валют с 07.07.2020

Доллар прибавил 11,35 сума — он будет стоить 10 184,73 сума. Евро подорожал гораздо значительнее — на 44,3 сума, до 11 455,78 сума.

Немного сдали свои позиции российский рубль (минус 3,49 сума), японская иена (минус 0,15 сума), казахский тенге (минус 0,26 сума).

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.