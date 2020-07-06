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Евро укрепился, рубль немного сдал позиции — новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200706/14478080/Evro-ukrepilsya-rubl-nemnogo-sdal-pozicii--novyj-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Доллар прибавил 11,35 сума — он будет стоить 10 184,73 сума. Евро подорожал гораздо значительнее — на 44,3 сума, до 11 455,78 сума.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана представил новые курсы валют, которые будут действовать в стране с 7 июля.

Курсы валют с 07.07.2020
Курсы валют с 07.07.2020

Доллар прибавил 11,35 сума — он будет стоить 10 184,73 сума. Евро подорожал гораздо значительнее — на 44,3 сума, до 11 455,78 сума.

Немного сдали свои позиции российский рубль (минус 3,49 сума), японская иена (минус 0,15 сума), казахский тенге (минус 0,26 сума). 

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, рубль, доллары, валюта



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