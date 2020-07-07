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В Узбекистане усилят контроль над банками

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200707/14486208/V-Uzbekistane-usilyat-kontrol-nad-bankami.html

Внедрение такой системы контроля позволит повысить ответственность, усилить контроль над руководством банков, а также поощрять банки за правильную работу и наказывать за нарушения.

ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. В Узбекистане внедряется система по надзору за руководством государственных банков, об этом в интервью телеканалу "Узбекистан 24" рассказал министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

На сегодняшний день в наблюдательные советы государственных банков привлечены 14 иностранных независимых директоров. Сейчас ведутся переговоры с еще 11 специалистами.

По словам главы Минфина, в ближайшие дни в наблюдательных советах госбанков будут 25 иностранных независимых директоров. И до конца года есть цель - увеличить их долю в наблюдательных советах минимум до 30%.

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"Любая политика банков — это валютная политика, кредитная, бизнес-политика — должна утверждаться наблюдательным советом. Такие профессиональные независимые директора помогут нам создать такую систему", — добавил Ишметов.

По его словам, в филиалах некоторых госбанков наблюдаются коррупционные случаи при выдаче кредитов.

"Есть случаи, когда банки в непонятных условиях утверждали некоторые большие кредиты. Речь идет о проблемных кредитах. Можно сказать, что это происходит из-за отсутствия контроля на достаточном уровне", — считает он.

Внедрение такой системы контроля позволит повысить ответственность, усилить контроль над руководством банков, а также поощрять банки за правильную работу и наказывать за нарушения.

Теги:
борьба с коррупцией, Коррупция, банки, банки, Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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