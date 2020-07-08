В июне из-за пандемии прекратили работу 53 крупных предприятия - статистика

Данные от Центра экономических исследований и реформ демонстрируют отрицательное воздействие пандемии на активность предпринимательской деятельности во всех регионах республики.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ проанализировали показатели деловой активности населения в прошлом месяце и выяснили, что в июне, как и в мае, бизнес-активность населения продолжает восстанавливаться.

Однако Индекс деловой активности (ИДА), в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, все еще остается на низком уровне.

Согласно статданным, в июне выросло количество операций по банковским счетам хозяйствующих субъектов (+0,4%), но заметно снизилась интенсивность закупки сырья на товарно-сырьевой бирже (- 5,8%)

В разрезе регионов наиболее заметный рост индекса деловой активности у предпринимателей Каракалпакстана (+37,%), Навоийской (+35%), Ташкентской (+33,9%) областей и в Ташкенте (+16,4%).

Бизнесмены Сурхандарьинской, Хорезмской, Джизакской, Кашкадарьинской и Андижанской областей в июне были менее активны, чем в мае, что отразилось на показателях ИДА.

В июне 2020 года во всех регионах, кроме Ташкента, Сырдарьинской и Самаркандской областей, снизилось количество банковских операций между юридическими лицами.

Количество действующих хозяйствующих субъектов за прошлый месяц увеличилось на 8 154 единицы по отношению к маю (464 300 ед.) и составило 472 454 единицы, а вот число крупных предприятий уменьшилось на 53.