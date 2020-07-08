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В июне из-за пандемии прекратили работу 53 крупных предприятия - статистика

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (645)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200708/14494404/V-iyune-iz-za-pandemii-prekratili-rabotu-53-krupnykh-predpriyatiya---statistika.html

Данные от Центра экономических исследований и реформ демонстрируют отрицательное воздействие пандемии на активность предпринимательской деятельности во всех регионах республики.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ проанализировали показатели деловой активности населения в прошлом месяце и выяснили, что в июне, как и в мае, бизнес-активность населения продолжает восстанавливаться.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Павел Лисицын
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Однако Индекс деловой активности (ИДА), в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, все еще остается на низком уровне.

Согласно статданным, в июне выросло количество операций по банковским счетам хозяйствующих субъектов (+0,4%), но заметно снизилась интенсивность закупки сырья на товарно-сырьевой бирже (- 5,8%)

В разрезе регионов наиболее заметный рост индекса деловой активности у предпринимателей Каракалпакстана (+37,%), Навоийской (+35%), Ташкентской (+33,9%) областей и в Ташкенте (+16,4%). 

Бизнесмены Сурхандарьинской, Хорезмской, Джизакской, Кашкадарьинской и Андижанской областей в июне были менее активны, чем в мае, что отразилось на показателях ИДА.

Калькулятор
Pixabay
В каком состоянии находится внешняя экономика Узбекистана из-за пандемии — ЦБ

В июне 2020 года во всех регионах, кроме Ташкента, Сырдарьинской и Самаркандской областей, снизилось количество банковских операций между юридическими лицами.

Количество действующих хозяйствующих субъектов за прошлый месяц увеличилось на 8 154 единицы по отношению к маю (464 300 ед.) и составило 472 454 единицы, а вот число крупных предприятий уменьшилось на 53.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (645)
Теги:
научные исследования, статистика, Узбекистан, рост экономики, Экономика, Малый бизнес, Бизнесмен, бизнес



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