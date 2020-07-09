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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Центральный банк определил критерии значимости платежных систем

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200709/14503392/Tsentralnyy-bank-opredelil-kriterii-znachimosti-platezhnykh-sistem.html

В соответствии с законодательством республики, существует подразделение на значимые и иные платежные системы.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил основные критерии значимости платежных систем. Такими полномочиями национальный регулятор обладает по законодательству.

Так, 27 июня по решению правления ЦБ были установлены следующие основные критерии:

  • наличие более двух миллионов активных пользователей платежных услуг при условии, что средства на их личный счет поступают не реже одного раза в месяц;
  • количество платежей в год превышает 25% от общего объема;
  • размер совершенных за год платежей составляет свыше 12 триллионов сумов.

Важно отметить, что платежную систему можно считать значимой, если она соответствует хотя бы двум критериям.

Напомним: 29 июня российская платежная система  "Мир" запустила денежные переводы в Узбекистан.

Услуга доступна для держателей национальных карт любых банков-участников, работающих с сервисом UzCard. Такой способ переводов позволит клиентам сэкономить 1-3% денежных средств.

Теги:
ЦБ, платежная система



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