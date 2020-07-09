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В Узбекистане объединят законы о конкуренции и естественных монополиях

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200709/14506326/V-Uzbekistane-reshili-obedinit-zakony-o-konkurentsii-i-estestvennykh-monopoliyakh.html

Согласно указу, Антимонопольный комитет в своей деятельности подотчетен Сенату Олий Мажлиса и президенту.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Узбекистане утвердили Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках в 2020-2024 годах, сообщили в пресс-службе Минюста.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
Узбекистан стремится сократить государственное участие в экономике

Принят указ президента, предусматривающий дальнейшее развитие конкурентной среды и сокращение государственного участия в экономике.

В соответствии с документом вводятся новые правила. С 1 октября 2020 года в ряде случаев не допускается создание хозяйствующих субъектов с участием государства и аффилированных с ними лиц, а также госучреждений, уполномоченных осуществлять хозяйственную деятельность (за исключением создания в целях обеспечения обороноспособности и национальной безопасности), в частности:

  • в сферах, в которых уже функционирует пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке;
  • со стороны государственных органов в тех сферах, в которых они наделены полномочиями по лицензированию, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений.

Указом определены нормативно-правовые акты, которые принимаются при наличии заключения Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства юстиции, а также Антимонопольного комитета.

Согласно указу, Антимонопольный комитет в своей деятельности подотчетен Сенату Олий Мажлиса и президенту.

Вместе с тем в документе поручено до 1 ноября 2020 года разработать единый проект закона посредством объединения законов "О конкуренции" и "О естественных монополиях".

Теги:
Экономика, президент Узбекистана, Указ, Антимонопольный комитет Узбекистана



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