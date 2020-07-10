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Советником хокима Ферганской области станет специалист из Южной Кореи

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200710/14514913/Sovetnikom-khokima-Ferganskoy-oblasti-stanet-spetsialist-iz-Yuzhnoy-Korei.html

Между администрацией Ферганской области и крупнейшими южнокорейскими компаниями были подписаны соглашения на общую сумму $285 млн.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Глава Ферганской области Шухрат Ганиев 6-8 июля 2020 года посетил Южную Корею с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе администрации области.

Хоким Ферганской области 6-8 июля 2020 года посетил Южную Корею с рабочим визитом.
Пресс-служба хокимията Ферганской области
Хоким Ферганской области 6-8 июля 2020 года посетил Южную Корею с рабочим визитом.

В рамках переговоров стороны договорились о дальнейшем расширении торгово-экономических связей, увеличении экспорта, развитии инвестиционного сотрудничества, удвоении товарооборота между Ферганской областью и Республикой Корея.

По итогам визита между администрацией Ферганской области и крупнейшими южнокорейскими компаниями были подписаны соглашения на общую сумму $285 млн.

Квалифицированных профессоров из Республики Корея решено привлечь для повышения качества образования и расширения деятельности корейского международного университета KIUF в Ферганской области.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Кроме того, будет организовано выращивание масличных культур и производство растительного масла с Kreves crops Co.LTD, также подписан договор об экспорте выращенных в Фергане фруктов в Корею в сотрудничестве с компанией Jinwon Trading Co.LTD.

Также заместитель директора корейской территориальной корпорации теплоснабжения Бенджамин Юн на 6 месяцев был назначен советником по экономическим и инвестиционным вопросам хокима Ферганской области.

Теги:
Ферганская область



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