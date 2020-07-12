На газовом месторождении "Тумарис" открыта новая скважина

В настоящее время идут работы по обустройству объекта и его подключению к газовому коллектору.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Специалисты завершили работы по бурению скважины №13 на месторождения "Тумарис" Газлийского нефтегазодобывающего управления, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

"После освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 250 тысяч кубометров и две тонны газового конденсата", — говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.

Сейчас идут работы по обустройству скважины и ее подключению к газовому коллектору, добавили в министерстве.

Скважина №13 бурилась по Программе увеличения добычи углеводородов на 2017-2021 гг. в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 9 марта 2017 года.

В январе премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна планирует прекратить экспорт природного газа , весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее. Тогда же он сообщил, что до конца 2020-го для всех потребителей энергоресурсов будут установлены электросчетчики газа и электроэнергии. Это позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.

Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов заявил о необходимости отказаться от экспорта природного газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и на переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.