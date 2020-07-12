На газовом месторождении "Тумарис" открыта новая скважина

В настоящее время идут работы по обустройству объекта и его подключению к газовому коллектору.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Специалисты завершили работы по бурению скважины №13 на месторождения "Тумарис" Газлийского нефтегазодобывающего управления, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.
В январе премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна планирует прекратить экспорт природного газа, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее. Тогда же он сообщил, что до конца 2020-го для всех потребителей энергоресурсов будут установлены электросчетчики газа и электроэнергии. Это позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.
Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов заявил о необходимости отказаться от экспорта природного газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и на переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.