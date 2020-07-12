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Соглашение о защите инвестиций начало действовать между Узбекистаном и Турцией

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20200712/14523108/Soglashenie-o-zaschite-investitsiy-nachalo-deystvovat-mezhdu-Uzbekistanom-i-Turtsiey.html

Документ был подписан 25 октября 2017 года — в ходе визита президента РУз Шавката Мирзиёева в Турецкую Республику.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Между Узбекистаном и Турцией начало действовать межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

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Документ был подписан 25 октября 2017 года — в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию. Он призван заменить предыдущее межправсоглашение — от 28 апреля 1992-го.

"Соглашение определяет правовые основы защиты прав инвесторов, облегчения притока капитала и технологий, свободного осуществления денежных переводов", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

В МИД отметили, что новое соглашение создает основу для притока взаимных инвестиций в экономики обоих государств в условиях современных реалий.

Также ожидается, что оно повысит инвестиционную привлекательность Узбекистана и Турции для потенциальных иностранных инвесторов.

Теги:
Экономика, Инвестиции, Турция, Узбекистан



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