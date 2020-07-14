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Предприятие АО Навоиазот

Новый комплекс по производству аммиака готов в запуску

Министерство энергетики республики Узбекистан
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200714/14535999/Novyy-kompleks-po-proizvodstvu-ammiaka-gotov-v-zapusku.html

В Узбекистан планируют пригласить зарубежных специалистов, в том числе технологов по пуску оборудования, специалистов по газоанализаторам и установке демиризованной воды для эффективной работы вводимого в строй инновационного производства.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов осмотрел АО "Навоиазот", чтобы изучить готовность нового комплекса по производству аммиака и карбамида к запуску в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Запуск предприятия
Пресс-служба президента
Мирзиёев отметил, что реализация проектов в АО "Навоиазот" далась нелегко

Были проведены переговоры по видеоселекторной связи с представителями японской стороны и достигнута договоренность о проведении в ближайшее время рабочего совещания с руководством японских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Corporation.

Министр энергетики проанализировал готовность динамического, компрессорного и насосного оборудования, которое поставляется компанией Mitsubishi Соmpressor (Япония) и итальянскими производителями.

Также было поручено пригласить в Узбекистан зарубежных специалистов, в том числе технологов по пуску оборудования, специалистов по газоанализаторам и установке демиризованной воды для эффективной работы вводимого в строй инновационного производства.

Для справки: сдача в эксплуатацию нового комплекса по производству минеральных удобрений с внедрением современных энергосберегающих технологий позволит получать в год 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида и расширить ассортимент производимых на их основе минеральных удобрений. Контракт для реализации проекта заключен с объединением японских компаний Mitsubishi Heavy Industries Ltd и Mitsubishi Corporation на условиях под ключ.

С введением в эксплуатацию комплекса объемы производства аммиака и аммиачной селитры увеличатся почти в два раза. При этом значительно сократится потребление теплоэнергетических ресурсов. Инновационные технологии отвечают современным мировым стандартам и нацелены на снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду.

Напомним, в конце прошлого года в Минэнерго состоялись переговоры с делегатами компании Mitsubishi Corporation. Встреча была организована в рамках подготовки к визиту президента Мирзиёева в Японию. Тогда японским коллегам предложили рассмотреть и возможность участия в строительстве сервисного обслуживания на новом комплексе аммиака и карбамида на АО "Навоиазот".

Теги:
производство, Узбекистан, Министерство энергетики, Навоиазот, Навои, запуск



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