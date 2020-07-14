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Объем денежных переводов в Узбекистан начал восстанавливаться — ЦБ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200714/14536864/Obem-denezhnykh-perevodov-v-Uzbekistan-nachal-vosstanavlivatsya--TsB.html

Поэтапный выход зарубежных стран из карантинного режима позволил гражданам республики снова начать зарабатывать и помогать близким, живущим на родине.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан между физическими лицами начал восстанавливаться после падения в марте и апреле в связи с пандемией COVID-19.

Ниже в таблице приведены данные за первые шесть месяцев 2019-го и 2020 года. 

ЦБ Узбекистана
Объем поступивших в Узбекистан трансграничных переводов

Объем трансграничных переводов, поступивших в республику, составил 2,4 миллиарда долларов — это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Объем отправленных средств также снизился на 9% по сравнению с тем же периодом 2019-го и составил 427 миллионов долларов. 

Итого: положительное сальдо по трансграничным переводам установилось на отметке в 2 миллиарда долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Между тем если сравнивать показатели 2020-го, то с января по май количество направленных в республику средств значительно сокращалось.

Ситуация начала нормализовываться лишь в апреле, и сейчас уже можно говорить об этапе восстановления рынка международных переводов.

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Поэтапный выход стран из карантинного режима позволил гражданам Узбекистана снова начать зарабатывать и помогать близким, живущим на родине.

Как ранее отмечал директор сервиса "Золотая корона – Денежные переводы" Иван Ситнов, на восстановление рынка денежных переводов повлияют два фактора: открытие пунктов обслуживания физических лиц и возобновление международных авиаперелетов.

Теги:
денежные переводы, Узбекистан, ЦБ



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