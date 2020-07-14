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Подписание документов

Главы регионов Узбекистана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200714/14537835/Glavy-regionov-Uzbekistana-i-Turtsii-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve.html

Говорили о реализации совместных инвестпроектов, в частности, о предприятиях по производству готовых трикотажных изделий, привлечении турецких бизнесменов и инвесторов к переработке фруктов и овощей, строительных проектах с участием турецких инвесторов.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Хоким Ферганской области и губернатор турецкой провинции Бурса Якуп Джанболат подписали меморандум об установлении дружественных отношений и сотрудничества между регионами. Документ был подписан онлайн в ходе видеоконференции, сообщили в администрации Ферганской области.

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Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных инвестпроектов. Речь, в частности, о предприятиях по производству готовых трикотажных изделий, привлечении турецких бизнесменов и инвесторов к переработке фруктов и овощей, строительных проектах с участием турецких инвесторов.

Особое внимание уделили и сотрудничеству в сфере агро-, эко- и медицинского туризма, паломничества.

Губернатор турецкой провинции пригласил делегацию Ферганской области в сентябре этого года посетить Бурсу, чтобы обсудить ход реализации программы экономического и культурного сотрудничества.

Напомним, в апреле 2020 года Узбекистан и Турция обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией взаимных договоренностей и дальнейшим развитием многопланового двустороннего сотрудничества.

Тогда стороны договорились проводить двусторонние переговоры в формате онлайн-сессий, а по мере стабилизации эпидемиологической обстановки организовать рабочие миссии на уровне руководителей внешнеторговых ведомств двух стран для детального обсуждения вопросов и выработке конкретных механизмов межведомственного взаимодействия в целях доведения товарооборота между Узбекистаном и Турцией до 5 млрд долларов в год в ближайшее время.

Теги:
сотрудничество, меморандум, подписание документов, Ферганская область, Турция, Узбекистан



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