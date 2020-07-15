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Нефтеперерабатывающий завод

Американская Honeywell предоставит технологию для НПЗ в Узбекистане

© Sputnik / Евгений Самарин
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200715/14545572/Amerikanskaya-Honeywell-predostavit-tekhnologiyu-dlya-NPZ-v-Uzbekistane.html

Инженерное соглашение подписано между ООО "Бухарский НПЗ" и Honeywell UOP в рамках проекта по модернизации и реконструкции узбекского завода.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Американская Honeywell UOP предоставит технологию Бухарскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Узбекистане для производства топлива стандарта "Евро-5", сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

"Между ООО "Бухарский НПЗ" и Honeywell UOP подписано лицензионное соглашение на предоставление технических лицензий", — говорится в публикации на Telegram-канале компании.

По данным пресс-службы, с американской компанией также подписано инженерное соглашение на разработку пакета проектной документации (PDP) для модернизации НПЗ.

Проект модернизации направлен на увеличение глубины переработки существующих мощностей НПЗ с 79 до 95 процентов, выхода светлых нефтепродуктов с 77 до 91 процента, производство нефтепродуктов, отвечающих требованиям стандарта "Евро-5".

В марте завод впервые в Узбекистане приступил к выпуску дизельного топлива стандартов "Евро-4" и "Евро-5". Мощность производства на первом этапе составит 100 тысяч тонн продукции в год. Запуск производства был осуществлен в результате замены катализатора установки гидроочистки газойля. Монтаж и пусконаладочные работы осуществлены совместно с французской Axens.

Нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik / Евгений Самарин
Впервые в Узбекистане: Бухарский НПЗ начал выпускать дизтопливо стандарта "Евро-5"
Ранее "Узбекнефтегаз" сообщил, что на Бухарском НПЗ в 2019-2025 годах будет проведена модернизация предварительной стоимостью 553 миллиона долларов. Проект, рассчитанный на три этапа, предусматривает выход на проектную мощность переработки 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта "Евро-5", 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно. Проект подготовлен южнокорейской SK Engineering и финансируется за счет средств узбекской стороны и привлекаемых прямых иностранных инвестиций.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского — составляет около 10 миллионов тонн, в настоящее время они загружены лишь наполовину. За последние десять лет на предприятиях отрасли добыча нефти снизилась почти в четыре раза — до 750 тысяч тонн, газового конденсата — на четверть, до двух миллионов тонн. В стране в последние годы периодически возникает дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость.

Теги:
бензин, США, Узбекистан, Бухарский нефтеперерабатывающий завод



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