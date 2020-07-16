По какому маршруту пройдет железная дорога "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" - варианты

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Состоялась видеоконференция, в которой приняли участие министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев, министр транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов, заместитель генерального директора департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Государственного комитета по реформам и развитию Китайской Народной Республики Чжэн Чипин. Стороны обсудили дальнейшие практические шаги по реализации проекта строительства железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай", в том числе предложенная протяженность пути. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Минтранса.

Эляр Ганиев подчеркнул важность создания железнодорожного коридора по выбранному маршруту в контексте пандемии.

"Усиление карантинных мер оказывает серьезное влияние на экономику, особенно в транспортном секторе. Несмотря на сложную ситуацию в мире из-за пандемии, сегодня только железнодорожный транспорт работает без каких-либо ограничений. Именно это обстоятельство демонстрирует важность реализации проекта строительства железной дороги "Узбекистан - Кыргызстан – Китай". Она может стать важнейшим транспортным коридором в рамках проекта "Один пояс и один путь", - отметил Ганиев.

Глава транспортного ведомства Кыргызстана Жанат Бейшенов проинформировал, что специалисты провели анализ трех предложенных маршрутов для строительства железной дороги. Наиболее эффективный с точки зрения грузопотока, транспортной активности для Кыргызстана является маршрут "Торугарт – Арпа – Куш-Добо – Макмал – Жалол-Обод".

Замглавы департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Государственного комитета по реформам и развитию Чжэн Чипин отметил, что с финансовой точки зрения строительство по маршруту, предложенному кыргызской стороной, приемлемо, однако необходимо рассмотреть другие предложения касательно протяженности железной дороги.

По итогам встречи стороны договорились продолжить обсуждения по выбору наиболее оптимального маршрута строительства железной дороги, а также рассмотреть финансовые и экономические вопросы, инвестиционную модель проекта и целесообразность строительства в будущем.