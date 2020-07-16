Купюры номиналом 200 и 500 сумов можно будет обменять в банках — ЦБ

Напомним, что с 1 июля банкноты номиналом 200 и 500 сумов были изъяты из обращения. Однако у граждан страны до сих пор осталось большое количество этих купюр.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Центробанк Узбекистана дал указание всем коммерческим банкам республики продолжать принимать купюры номиналом 200 и 500 сумов старого образца.

Также граждане смогут обменять эти банкноты на действительные купюры и монеты.

Как сообщил национальный регулятор, данное решение было принято в порядке исключения для удобства населения и предпринимателей в период карантина.

Напомним: с 1 июля 2020 года были изъяты из обращения монеты достоинством 50, 100 сумов, а также банкноты номиналом 50, 100, 200 и 500 сумов старого образца.

Ранее, с 1 марта были упразднены монеты и купюры старого образца номиналом 25 сумов и менее.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществлялись посредством зачисления на счета банковской пластиковой карты, посредством обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении, путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан согласно их заявлениям и путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.