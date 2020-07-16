С начала года узбекский сум обесценился на 7,2% - ЦБ

По данным ЦБ, с начала года физические лица приобрели в общей сложности $1,7 млрд, что в более чем 3,1 раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Центробанк представил краткий обзор внутреннего валютного рынка за первое полугодие 2020-го. По приведенным данным видно, что ситуация на внутреннем валютном рынке в январе-июне характеризовалась повышением спроса на иностранную валюту и относительным снижением ее предложения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Общий объем операций на внутреннем валютном рынке в I полугодии составил $8,2 млрд, увеличившись по сравнению с соответствующими периодами 2018 и 2019 годов в 1,8 и 1,2 раза соответственно.

Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц за полгода увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 7% и составил $6,5 млрд (в январе-июне 2019 года - $6,1 млрд).

В целевой структуре покупки иностранной валюты основную долю (63%) составляет оплата за импорт оборудования, товаров и сырьевых материалов производственного назначения, 21% - импорт товаров народного потребления и лекарства, 13% - погашение иностранных кредитов и остальные 3% приобретены для прочих целей.

Объем иностранной валюты, проданной физическими лицами с начала года составил $2,2 млрд, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,6 раза или на $797 млн.

В то же время с начала года физические лица приобрели в общей сложности $1,7 млрд, что в более чем 3,1 раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

В январе-июне текущего года через системы международных денежных переводов поступило $2,4 млрд, что на 6% или $160 млн меньше, чем в январе-июне прошлого года. При этом объем денежных переводов в июне увеличился по отношению к маю на 27% и составил $621 млн.

В структуре источников финансирования импорта в январе-июне 2020 года доля средств, приобретенных (конвертация) на внутреннем валютном рынке, составила 58%, доля финансирования импорта за счет собственных средств в иностранной валюте – 21%. В соответствующем периоде 2019 года данные показатели составляли 50% и 23% соответственно.

Динамика обменного курса национальной валюты в I полугодии текущего года формировалась исходя из фундаментальных факторов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также под воздействием внешних факторов. В частности, национальная валюта с начала года обесценилась на 7,2%, в июне на 0,4%.