Узбекистан производит только пятую часть необходимых медикаментов — отчет

Президент Шавкат Мирзиёев провел видеосовещание с главами нескольких отраслей промышленности. Одной из тем стало развитие фармацевтики в республике.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Фармацевтическая отрасль Узбекистана имеет огромный нереализованный потенциал, поэтому необходимо наращивать производство и привлекать высококвалифицированных специалистов, новые технологии и зарубежные инвестиции.

Об этом в частности шла речь на онлайн-совещании с участием президента страны Шавката Мирзиёева. В этом секторе в последнее время реализуется несколько инвестиционных проектов. направленных на развитие и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Однако по этому показателю республика еще уступает ведущим странам.

В частности, большая часть фармпредприятий ограничивается производством лекарств несложной формулы, а доля импортной продукции во внутреннем потреблении лекарств составляет 79%. По итогам 2019 года объем производства составил 170 миллионов долларов, а экспорта – всего 22,1 миллиона долларов. Это свидетельствует об огромном нереализованном потенциале отрасли, которой необходимо двигаться в сторону усложнения производимых препаратов и наращивания экспорта.

Сейчас в фармацевтической отрасли Узбекистана действует 202 предприятия, где трудится свыше 52 тысяч человек. При этом реализуется еще 93 инвестпроекта на 630 миллионов долларов, около половины этих средств — иностранные вложения. Открытие новых предприятий и производственных мощностей обеспечит работой 5,5 тысячи граждан.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Онлайн-совещание у президента Узбекистана по вопросам фармацевтики, нефтегазовой и электротехнической отраслей

Глава государства призвал более активно привлекать иностранных инвестиций в развитие научной базы, стимулировать организацию новых производств, в том числе на базе дополнительных свободных экономических зон и территорий опережающего развития.

Также на совещании были затронуты вопросы развития в период пандемии нефтегазовой и электротехнической отраслей, которые несмотря на сложные экономические условия и вводившийся карантин функционируют в штатном режиме без существенных потерь в объемах производства.