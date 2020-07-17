Как обеспечить кибербезопасность небанковских кредитных организаций - ответ ЦБ

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Согласно правилам, установленным Центробанком страны для предотвращения информационных угроз, небанковским кредитным организациям необходимо создать соответствующие системы безопасности, а также назначить ответственного за инфобезопасность сотрудника.
Инструментами обеспечения информационной защиты являются:
- использование только лицензированных антивирусных программ;
- хранение сведений о платежах в электронном виде;
- строгое упорядочение и ведение информационной базы;
- предотвращение утечки и раскрытия секретной и личной информации.
При оказании удаленных финансовых услуг и обмене информацией следует использовать методы идентификации, аутентификации и авторизации. Платежи могут совершаться лишь с подтверждением электронной цифровой подписи.
По данным ЦБ, обнародованным в мае 2020 года, в Узбекистане насчитывается 57 микрокредитных организаций и 61 ломбард.