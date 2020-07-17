Как обеспечить кибербезопасность небанковских кредитных организаций - ответ ЦБ

Центральный банк утвердил положение о минимальных требованиях к информационной безопасности микрокредитных организаций, ломбардов и организаций по перефинансированию ипотеки.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Согласно правилам, установленным Центробанком страны для предотвращения информационных угроз, небанковским кредитным организациям необходимо создать соответствующие системы безопасности, а также назначить ответственного за инфобезопасность сотрудника.

Инструментами обеспечения информационной защиты являются:

использование только лицензированных антивирусных программ;

хранение сведений о платежах в электронном виде;

строгое упорядочение и ведение информационной базы;

предотвращение утечки и раскрытия секретной и личной информации.

При оказании удаленных финансовых услуг и обмене информацией следует использовать методы идентификации, аутентификации и авторизации. Платежи могут совершаться лишь с подтверждением электронной цифровой подписи.

По данным ЦБ, обнародованным в мае 2020 года, в Узбекистане насчитывается 57 микрокредитных организаций и 61 ломбард.