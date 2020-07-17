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Информационные технологии

Как обеспечить кибербезопасность небанковских кредитных организаций - ответ ЦБ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200717/14561401/Kak-obespechit-kiberbezopasnost-nebankovskikh-kreditnykh-organizatsiy---otvet-TsB.html

Центральный банк утвердил положение о минимальных требованиях к информационной безопасности микрокредитных организаций, ломбардов и организаций по перефинансированию ипотеки.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Согласно правилам, установленным Центробанком страны для предотвращения информационных угроз, небанковским кредитным организациям необходимо создать соответствующие системы безопасности, а также назначить ответственного за инфобезопасность сотрудника.

Инструментами обеспечения информационной защиты являются:

  • использование только лицензированных антивирусных программ;
  • хранение сведений о платежах в электронном виде;
  • строгое упорядочение и ведение информационной базы;
  • предотвращение утечки и раскрытия секретной и личной информации.
При оказании удаленных финансовых услуг и обмене информацией следует использовать методы идентификации, аутентификации и авторизации. Платежи могут совершаться лишь с подтверждением электронной цифровой подписи.

По данным ЦБ, обнародованным в мае 2020 года, в Узбекистане насчитывается 57 микрокредитных организаций и 61 ломбард.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, киберпреступность, Кредит, информационная безопасность



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