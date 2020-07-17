В Узбекистане может измениться порядок организации и проведения лотерей

Агентство по развитию рынка капитала разработало проект постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию организации и проведения лотерей".

​​ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Единым организатором лотерей в Узбекистане может стать государство, это предусмотрено проектом постановления президента, разработанным Агентством по развитию рынка капитала. Документ опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, которое продлится до 31 июля 2020 года.

"На основе изучения международного опыта стран, где развита лотерейная отрасль (США, Великобритания, Россия, Грузия и другие) устанавливается порядок, согласно которому единым организатором лотерей будет государство, а процесс игры будет проводиться единым оператором лотерей, отбираемым специальной комиссией на конкурсной основе (сроком на десять лет)", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

При этом планируется привлекать лучшие зарубежные компании в области проведения лотерей на рынок Узбекистана.

В ведомстве считают, что выигрышный фонд лотереи должен составлять не менее 60 процентов от всей суммы, а часть вырученных средств от проведения лотерей — направляться на финансирование реализации проектов по развитию спорта, здравоохранения, образования, а также других государственных социально-значимых проектов исключительно по решению президента страны.

Разработчики проекта постановления считают, что внедрение нового порядка организации и проведения лотерей повысит доверие граждан к данной отрасли и позволит проводить игры в соответствии с международными стандартами, в том числе с принципами ответственной игры.