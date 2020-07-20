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Доллар укрепляет позиции уже несколько недель подряд - ЦБ

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200720/14582866/Dollar-ukreplyaet-pozitsii-uzhe-neskolko-nedel-podryad---TsB.html

Национальная валюта укрепила позиции только по отношению к российскому рублю (-1,77) и британскому фунту (-36,68). Теперь их стоимость составляет соответственно 142,11 сума  и 12 829,36 сума.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

Национальная валюта укрепила позиции только по отношению к российскому рублю (-1,77) и британскому фунту (-36,68). Теперь их стоимость составляет соответственно 142,11 сума  и 12 829,36 сума.

Курс валют с 21 июля 2020 года
Курс валют с 21 июля 2020 года

Доллар прибавил в цене 15,43 сума и будет стоить 10 210,39 сума. Евро тоже продолжает расти, но гораздо более значительно: он подорожал на 142,12 сума и составил до 11 666,39 сума.

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, Узбекистан, сум, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



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