Доллар укрепляет позиции уже несколько недель подряд - ЦБ

Национальная валюта укрепила позиции только по отношению к российскому рублю (-1,77) и британскому фунту (-36,68). Теперь их стоимость составляет соответственно 142,11 сума и 12 829,36 сума.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

Национальная валюта укрепила позиции только по отношению к российскому рублю (-1,77) и британскому фунту (-36,68). Теперь их стоимость составляет соответственно 142,11 сума и 12 829,36 сума.

Курс валют с 21 июля 2020 года

Доллар прибавил в цене 15,43 сума и будет стоить 10 210,39 сума. Евро тоже продолжает расти, но гораздо более значительно: он подорожал на 142,12 сума и составил до 11 666,39 сума.

Напомним, Центробанк Узбекистана больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.