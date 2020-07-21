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Строительство водохранилища в Зафарабадском районе Джизакской области

Узбекистан закупил воду из Таджикистана для полива в трех регионах

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200721/14592611/Uzbekistan-zakupil-vodu-iz-Tadzhikistana-dlya-poliva-v-trekh-regionah.html

Согласно достигнутым договоренностям, орошаться будут земли в трех узбекских областях - Сырдарьинской, Джизакской, а также в Бекабадском районе в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Для полива земель трех областей Узбекистана будет осуществлен дополнительный забор воды из водохранилища Таджикистана, сообщает Министерство водного хозяйства.

"Согласно достигнутым договоренностям, орошаться будут земли в трех узбекских областях - Сырдарьинской, Джизакской, а также в Бекабадском районе в Ташкентской области", - говорится в информации.

На основании распоряжения, в целях организации дополнительного забора воды из водохранилища "Бахри Точик", в Таджикистан будут доставлены 5 насосных агрегатов мощностью 500 л/с марки А50ГО-0,5/10 с высотой подъема воды 10 м, 20 разных насосов типа ЭЦВ и другие материально-технические ресурсы.

Реконструкция и ремонт насосных станций будут осуществляться за счет Узбекистана. Для реализации работ правительство республики уже выделило почти 147 тысяч долларов.

Теги:
вода, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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