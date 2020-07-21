18:12 21 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Ростовский морской торговый порт

Узбекистан создаст экспедиторское СП для работы в портах РФ

Sputnik / Сергей Венявский
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200721/14594613/Uzbekistan-sozdast-ekspeditorskoe-SP-dlya-raboty-v-portakh-RF.html

Состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Узбекско-российское совместное транспортно-экспедиторское предприятие может быть создано для работы в портах Находки и Новороссийска, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Накануне в режиме видео-конференц-связи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Российскую сторону возглавил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта республики Эляр Ганиев.

"Рассмотрены вопросы создания совместного транспортно-экспедиторского предприятия для организации перевозки экспортной продукции в Россию, использования портов "Находка" и "Новороссийск" для организации хранения и транспортировки экспортных грузов", - говорится в информации.

Стороны также договорились продолжить работу над поэтапной реализацией меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, подписанного Минтрансом Узбекистана и ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы".

Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, транспорт, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекский конник и другие герои Олимпиады-80 из СССР - фотолента
Как Олимпиада-80 перекроила рабочий график в Узбекистане — воспоминания тележурналиста
Как Олимпиада-80 перекроила рабочий график в Узбекистане — Тухтамирзаев
Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться