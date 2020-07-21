Узбекистан создаст экспедиторское СП для работы в портах РФ

Состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Узбекско-российское совместное транспортно-экспедиторское предприятие может быть создано для работы в портах Находки и Новороссийска, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Накануне в режиме видео-конференц-связи состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Узбекистан. Российскую сторону возглавил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько, узбекскую - министр транспорта республики Эляр Ганиев.

"Рассмотрены вопросы создания совместного транспортно-экспедиторского предприятия для организации перевозки экспортной продукции в Россию, использования портов "Находка" и "Новороссийск" для организации хранения и транспортировки экспортных грузов", - говорится в информации.

Стороны также договорились продолжить работу над поэтапной реализацией меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, подписанного Минтрансом Узбекистана и ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы".