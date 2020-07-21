Узбекистан представил свой первый Национальный доклад по достижению ЦУР

Презентация проводилась в режиме видеоконференцсвязи при участии государств-членов ООН, принявших обязательства по ЦУР.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Узбекистан представил свой первый Национальный доклад по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на форуме под эгидой Экономического и социального совета ООН.

Как сообщили в информационной службе Министерства экономического развития и сокращения бедности, презентация проводилась в режиме видеоконференцсвязи при участии государств-членов ООН, принявших обязательства по ЦУР.

Посредством так называемого "Добровольного национального обзора" страны оценивают и представляют прогресс, достигнутый в достижении глобальных Целей устойчивого развития, и обязательств "Никого не оставлять позади".

Правительство отслеживает результативность реформ через 23 глобальных рейтинга (индекса), включая глобальный рейтинг ЦУР, по которому Узбекистан сегодня занимает 52 место среди 162 государств. Так, согласно индексу верховенства закона, составляемом международной организацией World Justice Project, в 2020 году Узбекистан занял 92-е место среди 128 стран, поднявшись за год на четыре позиции.

Наряду с этим, были приняты гендерно-ориентированные законы: "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин" и "О защите женщин от притеснений и насилий", а доля женщин на руководящих должностях достигла 33% и 45% в общей численности трудоспособного населения.

Правительство Узбекистана анонсировало ряд крупных антикризисных мер, включающие финансово-экономические и нормативно-правовые меры для поддержки субъектов предпринимательства, наиболее уязвимых слоев населения и работников социальных учреждений.

Стратегические цели и задачи, стоящие перед Узбекистаном, включают:

- дальнейшее сокращение уровня бедности и неравенства;

- повышение качества и равного доступа к социальным услугам, в частности в сфере здравоохранения и образования с акцентом на отдаленные регионы и уязвимые слои населения;

- обеспечение устойчивой занятости, особенно среди молодежи и женщин;

- достижение более рационального использования водных, энергетических и земельных ресурсов для более устойчивого развития и адаптации к изменению климата;

- дальнейшее укрепление верховенства права, свободы слова и печати, повышение прозрачности и качества госуслуг, снижение коррупции.

В Узбекистане реализация ЦУР совпала с масштабными реформами в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годы.